Şehir hayatından sıkılan ünlü isimlerin son dönemde kendilerini İstanbul'da doğaya vurması pek moda oldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de bu modaya uydu. İynemli, 'İçerde' dizisinde birlikte rol aldığı kankası Çağatay Ulusoy gibi, yeni evi için tercihini ormanlarla çevrili Zekeriyaköy'den yana kullandı. Kankası ile komşu olan İynemli; Çağatay Ulusoy gibi Cansit Villaları'nda oturmak yerine, hemen yanındaki, kirası daha mütevazı olan Garanti Koza Evleri'ni tercih etti.

KİRALADIĞI EVE 150 BİN TL HARCADI!

Yaklaşık 2.5 ay önce aylık 10 bin liraya kiraladığı evinin içini gönlüne göre dekore ettirmek isteyen İynemli'nin, dekorasyon için yaklaşık 150 bin lira harcadığını öğrendim. Uzun süren tadilat, nihayet bitmiş ve Aras Bulut İynemli, önceki hafta yeni yuvasına taşınmış. Ünlü oyuncunun yeni yuvasını dostlarına göstermek için yakında bir parti vereceği de kulağıma geldi. Umarım iyi günlerde oturur...

Cansit Villaları'nda 600 metrekare büyüklüğünde, dört katlı, havuzlu bir villada oturan Çağatay Ulusoy, aylık 4 bin dolar kira ödüyor.