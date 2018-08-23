Sanat dünyasının etkili ismi Murat Pilevneli, geçtiğimiz yıl Dolapdere'deki galerisini açmış, 11 ay gibi kısa bir sürede birçok başarılı sergiye evsahipliği yapmıştı. Duydum ki Pilevneli, yeni sanat sezonuna yeni bir işbirliğiyle girmiş. Viatrans, Mecidiyeköy'de yer alan ve yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip olan Likör Fabrikası'nı geçici bir süre için Pilevneli'nin kullanımına açmış. Murat Bey, yeni sezonda iki yerinde de Türkiye sanat ortamını kapsayacak sergiler ve sanat etkinlikleri yapacaklarını söylüyor; kocaman alkış.