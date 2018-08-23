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BÜLENT CANKURT
23 Ağustos 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Bir yılda ikinci galerisini açıyor

Sanat dünyasının etkili ismi Murat Pilevneli, geçtiğimiz yıl Dolapdere'deki galerisini açmış, 11 ay gibi kısa bir sürede birçok başarılı sergiye evsahipliği yapmıştı. Duydum ki Pilevneli, yeni sanat sezonuna yeni bir işbirliğiyle girmiş. Viatrans, Mecidiyeköy'de yer alan ve yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip olan 'nı geçici bir süre için Pilevneli'nin kullanımına açmış. Murat Bey, yeni sezonda iki yerinde de sanat ortamını kapsayacak sergiler ve sanat etkinlikleri yapacaklarını söylüyor; kocaman alkış.

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