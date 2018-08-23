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BÜLENT CANKURT
23 Ağustos 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Romantik akşam yemeği

Ünlü komedyen ve fit vücudu ile hemcinslerini orta yerinden çatlatan sevgilisi Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından aşk paylaşımları yaparak ilişkilerinin iyi gittiği mesajını veren çift, Yılmaz'ın 'daki evinde kalıyor. Aşıklar, önceki gün Mandarin Oriental'daki Blue Beach'te görüntülenmiş. Gün batımını birlikte izledikten sonra yemek yiyen çiftin romantik akşam yemeği, gece yarısına kadar sürmüş. Herkesin mutlu sonla biteceğini konuştuğu bu ilişkinin akıbeti bakalım ne olacak...

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