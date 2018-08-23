Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve fit vücudu ile hemcinslerini orta yerinden çatlatan sevgilisi Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından aşk paylaşımları yaparak ilişkilerinin iyi gittiği mesajını veren çift, Yılmaz'ın Mandarin Oriental'daki evinde kalıyor. Aşıklar, önceki gün Mandarin Oriental'daki Blue Beach'te görüntülenmiş. Gün batımını birlikte izledikten sonra yemek yiyen çiftin romantik akşam yemeği, gece yarısına kadar sürmüş. Herkesin mutlu sonla biteceğini konuştuğu bu ilişkinin akıbeti bakalım ne olacak...