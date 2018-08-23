Jet hızıyla başlayan ilişkilerini yine jet hızıyla mutlu sona ulaştırmaya hazırlanan İdil Fırat ile Mert Fırat cephesinden müjdeli bir haberim var! Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan, Haziran'da nişanlanıp 8 Eylül'de de Alaçatı'da evlenecek olan çiftin bu ani evliliğinin nedeni bebek! İlişkileriyle herkesi şaşırtan çiftin çok yakınlarından öğrendiğim ki; onlar da son yıllarda pek bir moda olan 'Önce bebek sonra nikah' modasına uymuş.

BALAYINA SENEYE ÜÇ KİŞİ ÇIKACAKLAR

Hafta sonu Alaçatı'da bekarlığa veda partisi veren, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Önder Fırat'ın Sibel İdil Kerimoğlu'ndan olan kızı İdil Fırat, henüz hamileliğinin başında olduğu için karnı belli olmuyor. Bu arada 8 Eylül'de Çeşme'deki The Stay Otel'de nikah masasına oturacak çiftin, müstakbel damadın iş yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamayacağını öğrendim. Balayına, seneye yaza üç kişi çıkmayı planlamışlar. Umarım bir ömür mutlu olurlar...

Müstakbel gelin İdil Fırat, hafta sonu önce Spiaggia Grande Beach'te, sonra da Agrovela Otel'de 12 kız arkadaşı ile birlikte bekarlığa veda partisi düzenledi.