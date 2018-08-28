Erdinç-Hande Acar çifti, Ramazan Bayramı'nı çocukları Aslan, Mavi ve Masal'la birlikte, Miami'deki Porsche Design Tower'da bulunan 540 metrekalik dairelerinde geçirmişti. Ayaklarının tozuyla da rotayı Bodrum'a çevirmişlerdi. Erdinç Bey, işleri için İstanbul'a gelip geri dönerken; Hande Hanım, o tarihten beri çocuklarıyla Bodrum'da. Orada görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, hafta sonu Hande Hanım'ı annesi Revan Sadıkoğlu ile teknelerinde görüntülemiş. Görünen o ki; Hande Hanım'ın tatili, okullar açılana kadar devam edecek...