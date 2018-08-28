Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli, bayram tatilini ailesiyle birlikte Bodrum'da geçirdi. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, Hüsnü Bey'i Yalıkavak'taki X Beach'te küçük torunu Ela ile denize girerken görüntülemiş. Oğlu Sinan Bey ve gelini Ayda Hanım sayesinde 2013'te ilk torunu Eren Orhon'u, Ocak 2016'da da Ela'yı kucağına alan Hüsnü Bey'in torunlarının üzerine titrediğini duyardım, doğruymuş. Bu arada hala Yosun Güreli de, bir an olsun Ela'nın peşinden ayrılmamış.