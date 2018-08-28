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BÜLENT CANKURT
28 Ağustos 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Küçük torunuyla Beach’te keyif yaptı

Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli, bayram tatilini ailesiyle birlikte 'da geçirdi. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, Hüsnü Bey'i Yalıkavak'taki X 'te küçük torunu Ela ile denize girerken görüntülemiş. Oğlu Sinan Bey ve gelini Ayda Hanım sayesinde 2013'te ilk torunu Eren Orhon'u, Ocak 2016'da da Ela'yı kucağına alan Hüsnü Bey'in torunlarının üzerine titrediğini duyardım, doğruymuş. Bu arada hala Yosun Güreli de, bir an olsun Ela'nın peşinden ayrılmamış.

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