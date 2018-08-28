Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, kızı Esra ve yakın bir arkadaşı ile birlikte bayram tatilini İtalya'da geçirdi. Sosyal medya hesabından, 22 yıl aradan sonra Toscana'ya ilk kez gittiğini paylaşan Caroline Hanım, tatilde son dönemin en popüler oyuncaklarından biri olan drone'la da ilk pozunu çektirmiş. Kızı Esra ve arkadaşı ile denizde yüzerken poz veren Caroline Hanım bu pozu, sosyal medya hebasından da paylaştı. İkinci pozunu da arkadaşı ile havuz başında tavla oynarken verdi. Kızı Esra da, havuzun içinden annesini ve arkadaşını seyretti.