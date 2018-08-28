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BÜLENT CANKURT
28 Ağustos 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Drone’a ilk pozu Toscana’da verdi

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, kızı Esra ve yakın bir arkadaşı ile birlikte bayram tatilini 'da geçirdi. hesabından, 22 yıl aradan sonra 'ya ilk kez gittiğini paylaşan , tatilde son dönemin en popüler oyuncaklarından biri olan drone'la da ilk pozunu çektirmiş. Kızı Esra ve arkadaşı ile denizde yüzerken poz veren Caroline Hanım bu pozu, sosyal medya hebasından da paylaştı. İkinci pozunu da arkadaşı ile havuz başında tavla oynarken verdi. Kızı Esra da, havuzun içinden annesini ve arkadaşını seyretti.

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