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BÜLENT CANKURT
30 Ağustos 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Çok beğenilen elbisesini satıyor

Üç çocuğunun ardından üç yıl önce iş hayatına atılan Hande Acar, ikinci el kıyafetler sattığı ve One More Time (Bir kez daha) adını verdiği mağazasını açmıştı. Acar; hem kendisinin, hem de arkadaşlarının davetlerde giydiği, basında görüldüğü için de bir daha giymedikleri kıyafetleri böyle değerlendirmeye karar vermişti. Acar, 'da bir davette giydiği elbisesi (yanda) çok beğenilince; sadece bir kez giydiği bu elbiseyi kendi ödediği fiyattan çok daha ucuza mağazasından alınabileceğini yazmış. Hande Hanım bu işten kar mı ediyor zarar mı, bilemedim doğrusu!!!

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