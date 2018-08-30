Üç çocuğunun ardından üç yıl önce iş hayatına atılan Hande Acar, ikinci el kıyafetler sattığı ve One More Time (Bir kez daha) adını verdiği mağazasını açmıştı. Acar; hem kendisinin, hem de arkadaşlarının davetlerde giydiği, basında görüldüğü için de bir daha giymedikleri kıyafetleri böyle değerlendirmeye karar vermişti. Acar, Bodrum'da bir davette giydiği elbisesi (yanda) çok beğenilince; sadece bir kez giydiği bu elbiseyi kendi ödediği fiyattan çok daha ucuza mağazasından alınabileceğini yazmış. Hande Hanım bu işten kar mı ediyor zarar mı, bilemedim doğrusu!!!