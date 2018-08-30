Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Hayranlarını yine üzdü!
BÜLENT CANKURT
30 Ağustos 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Hayranlarını yine üzdü!

Sevgilisi Defne Samyeli ile Antik Tiyatro'da konserine giden 'ın tavrı hayranlarını üzmüştü. Fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini reddeden Yılmaz, onlarla arasına etten duvar ördürmüştü. Önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Memedof'ta da benzer bir durum yaşanmış.
Sevgilisi ve MFÖ'nün Özkan'ı ile yemek yiyen Yılmaz, çıkışta mekandaki hayranları kendileri ile fotoğraf çektirmek isteyince çok sinirlenmiş! İş hayatında da, özel hayatında da gayet güzel günler geçiren Yılmaz'ın son zamanlardaki bu gerginliğine anlam veremedim. Bakalım altından ne çıkacak...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN