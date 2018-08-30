Sevgilisi Defne Samyeli ile Bodrum Antik Tiyatro'da MFÖ konserine giden Cem Yılmaz'ın tavrı hayranlarını üzmüştü. Fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini reddeden Yılmaz, onlarla arasına etten duvar ördürmüştü. Önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Memedof'ta da benzer bir durum yaşanmış.

Sevgilisi ve MFÖ'nün Özkan'ı ile yemek yiyen Yılmaz, çıkışta mekandaki hayranları kendileri ile fotoğraf çektirmek isteyince çok sinirlenmiş! İş hayatında da, özel hayatında da gayet güzel günler geçiren Yılmaz'ın son zamanlardaki bu gerginliğine anlam veremedim. Bakalım altından ne çıkacak...