Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, 2005 yılında yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Organize İşler'in ikincisini çekmek için 26 Haziran'da 'motor' dedi. Erdoğan'ı hem yönetmen koltuğunda, hem de başrolde göreceğimiz filmde; Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Ata Demirer ve Demet Evgar gibi dev isimler rol alıyor. 4 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimlerinin bu hafta tamamlanacağını öğrendim.

Erdoğan'ın, filmin bir bölümünü, dört yıldır şimdiye kadar sadece bir hafta uzak kaldığı Köyceğiz'de çekeceği söyleniyordu, öyle olmamış!



TAMAMINI İSTANBUL'DA ÇEKTİ

Yılmaz Erdoğan; filmi Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda gibi İstanbul'un tarihi semtlerinde çekmiş. Bayramda bile çalışan Erdoğan, bu yüzden tam sekiz haftadır köyünden uzakmış. Çekimleri bitirecek olan Erdoğan, montaja geçmeden hem köyüyle hasret giderecekmiş, hem de yorgunluk atacakmış.

Erdoğan'ın filmde yeni yıldızlar yaratacağı da kulağıma geldi. BKM Mutfak'tan oyuncuları kadroya almış. Görüntü yönetmenliğini 'Arif v 216'dan tanıdığımız Jean-Paul Seresin'in yaptığı filmi merakla bekliyorum.