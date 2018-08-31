Hep söylüyorum; sonuncusu topu topu altı ay süren üç evlilik yapan işadamı Serdar Bilgili'nin aşk hayatındaki hızına yetişebilene aşk olsun! Şimdiye kadar yerli-yabancı kaç güzelle flört ettiğini kendisinin bile bilmediğine emin olduğum Serdar Bilgili, yine yeni bir aşka yelken açtı. Daha geçen ay Aslı Mavitan ile Bodrum'da mutluluk pozları veren Bilgili'nin son gözdesi, Verda Penso'nun kuzeni Canan Tavaşi...



OĞLUNU GÖNDERDİ ÇAPKINLIĞA BAŞLADI

Çapkınlıktaki maharetine kimsenin akıl sır erdiremediği Serdar Bilgili ile Canan Tavaşi aşkının daha çok taze olduğunu öğrendim. İş hayatından çok özel hayatıyla gündeme gelen 55 yaşındaki çapkın işadamı Serdar Bilgili, Paris'ten kendisini bir aylığına ziyarete gelen oğlu Ali sayesinde bir süre durulmuştu. Oğlunu, annesinin yanına Paris'e yolcu eden Bilgili, yine çapkınlık turlarına başladı. Sevgilisi Canan Tavaşi ve arkadaşını Bodrum'da teknesinde ağırlayan Serdar Bilgili'nin bu aşkı bakalım ne kadar sürecek!!!