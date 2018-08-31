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BÜLENT CANKURT
31 Ağustos 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Büyük temizliğe hazırlanıyorlar

Yakın dostları plajlarda keyif çatarken, tatil için gittikleri yerlerde çöp toplayarak herkese örnek olmaya çalışan Celal-Şebnem Çapa çiftinden bir örnek davranış daha. Önümüzdeki yıl Dünya Temizlik Günü'nde, kendileri gibi düşünen ve hareket eden çevreci isimlerle birlikte genelinde yapılacak bir temizlik harekatını organize etmek için çabalıyorlar.
Çapa çifti ve bu harekatın gönüllülerinin arzusu, 15 Temmuz'da herkesin bulunduğu yeri temizlemesi. Türkiye'nin dört bir yanında buluşacak olan çevreciler, çöpleri temizleyecek.
Şimdiden emeği geçecek herkesin yüreğine sağlık.

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