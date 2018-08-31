Yakın dostları plajlarda keyif çatarken, tatil için gittikleri yerlerde çöp toplayarak herkese örnek olmaya çalışan Celal-Şebnem Çapa çiftinden bir örnek davranış daha. Önümüzdeki yıl 15 Temmuz Dünya Temizlik Günü'nde, kendileri gibi düşünen ve hareket eden çevreci isimlerle birlikte Türkiye genelinde yapılacak bir temizlik harekatını organize etmek için çabalıyorlar.

Çapa çifti ve bu harekatın gönüllülerinin arzusu, 15 Temmuz'da herkesin bulunduğu yeri temizlemesi. Türkiye'nin dört bir yanında buluşacak olan çevreciler, çöpleri temizleyecek.

Şimdiden emeği geçecek herkesin yüreğine sağlık.