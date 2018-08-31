Vakko'nun veilahdı Rıfat Elhadef ile evlenip ülkemize gelen Pronovias'ın veliahdı Gabriella Palatchi Elhadef, Arnavutköy'de Gabfoods adında bir restoran açmıştı. Sağlıklı yemekleri ile restoranı kısa sürede çok popüler olan Gabriella Hanım, Arzu Sabancı'dan fırça yedi! Önceki gün Gabfoods'a yabancı misafirlerini götüren Sabancı, "Bayramda buzdolabı bozulmuş, yiyeceğimiz yok, kahve servisi verelim" cevabına çok bozulmuş. Durumu takipçileriyle paylaşan Sabancı, 'Böyle cevap olmaz; kapalıyız yazarsın' diyerek sitemini dile getirdi.