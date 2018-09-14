Dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar'ın Türkiye edisyonu, US Polo ASSN ile birlikte Mercedes- Benz Fashion Week Istanbul'un (MBFWI) açılış partisine evsahipliği yaptı. DJ Nitty Gritty'nin müzikleri eşliğinde Zorlu Morini'de gerçekleşen partiye, tasarımcılar ve moda tutkunu ünlüler katıldı. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ile Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen'in konuklarla yakından ilgilendiği davette en ilgi çeken isimler; Deniz Berdan defilesinde podyumda yürüyen Bennu Gerede ve yakışıklı oğulları Daren, Dilan ve Miro oldu.