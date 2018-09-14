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BÜLENT CANKURT
14 Eylül 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Harper’s Bazaar’dan MBFWI açılış partisi

Dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar'ın Türkiye edisyonu, US Polo ASSN ile birlikte Mercedes- Benz Fashion Week Istanbul'un (MBFWI) açılış partisine evsahipliği yaptı. DJ Nitty Gritty'nin müzikleri eşliğinde Zorlu Morini'de gerçekleşen partiye, tasarımcılar ve moda tutkunu ünlüler katıldı. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ile Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen'in konuklarla yakından ilgilendiği davette en ilgi çeken isimler; Deniz Berdan defilesinde podyumda yürüyen ve yakışıklı oğulları Daren, Dilan ve Miro oldu.

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