Çağımızın illet hastalığı; başarısı, fitliği ve yakışıklılığı ile tanınan 63 yaşındaki Emir Yargıcı'nın da başına musallat olmuştu. Bu yılın başında mesane kanseri teşhisi koyulan ve Amerika'da iki kez operasyon geçiren Emir Bey ile ilgili bir iyi, bir de kötü haberim var. Kanserli hücreleri temizlenen Emir Bey, çok şükür kanseri atlatmış. Ancak ağrısı, sızısı, kemoterapi yorgunluğu ve ameliyat etkileri derken, vücudu çok yorgun düştüğü için Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. Umarım tez zamanda sağlığına kavuşur.