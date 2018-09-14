Sabancı Kardeşler'in üç numarası, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan 86 yaşındaki Şevket Sabancı, altıncı torun çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Yıllardır ortada görünmeyen kızı Sadıka Sabancı'dan olan torunları Kazım ve Can Köseoğlu kardeşler, sekiz ay arayla evlenmişti.

Can Köseoğlu ile evlenen Zeynep Köseoğlu, Mart 2013'te Şevket Sabancı ile eşi Hayırlı Hanım'a ilk torun çocuğunu görme mutluluğunu yaşatmıştı. Üç ay sonra da Kazım Köseoğlu'nun eşi Irmak Hanım anne olmuştu. İkinci çocuklarının kırkları karışan eltilerden Zeynep Hanım, önceki yıl eltisine fark atıp üçüncü oğlunu dünyaya getirmişti. Öğrendim ki; Irmak Hanım, yaklaşık dört ay sonra eşitliği sağlayacak.



ÜÇÜNCÜ ÇOCUK GELIYOR

Mayıs'ta yedinci yılını kutladıkları evliliklerini üçüncü çocuklarıyla perçinlemek isteyen Kazım- Irmak Köseoğlu'na Allah, yine bir erkek nasip etmiş. Üçüncü çocuğuna 5 aylık hamile olan Irmak Hanım, umarım bebeğini sağlıkla dünyaya getirir.



Kızları Sadıka Sabancı'dan iki, Emine Kamışlı'dan iki, oğulları Ali Sabancı'dan da iki torunu olan Şevket-Hayırlı Sabancı çiftinin altı torunu da erkek. Şansa bakın ki, çiftin dünyaya gelecek altıncı torun çocuğu da erkek olacak. Bakalım kızı kim bulacak...