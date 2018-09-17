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BÜLENT CANKURT
17 Eylül 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Aileden onaylı aşk sona erdi!

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin, bekar gezmeye devam edecek! Adını aşk dedikodularından uzak tutan Oğulcan Engin, Şubat ayında işadamı Ahmet Tarkan'ın küçük kızı Sima Tarkan ile flört etmeye başlamıştı. Sosyetik sevgilisini annesi ve babası ile tanıştıran Oğulcan'ın ikisinden de onay aldığı konuşulmuştu. Hatta Sayan'ın, "Bu kız çok tatlı, sakın kaçırma, bir an önce evlen" dediği öne sürülmüştü. Ancak öğrendim ki; bir süredir araları limoni olan aşıklar irtibatı tamamen koparmış! Aralarına ne girdi bilmiyorum ama Instagram'da birbirlerini takip etseler de, birlikte olan fotoğraflarını silmişler.

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