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BÜLENT CANKURT
17 Eylül 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Dayısı yoktu ex yenge vardı!

İstanbul'un elitlerinin bir daha böylesine şahitlik edemeyeceği Yağız Sözmen ve Yasemin Sengir düğününün yankıları devam ediyor. Paris'te Versay Sarayı'ndaki düğünle ilgili her gün yeni bir şeyler duyuyorum! En bombası da; Ali Sözmen'in düğün için Versay Sarayı'na 1 milyon Euro bağış yaptığı! Söylenenler doğruysa; yaklaşık 10 milyon Euro da diğer masraflar için harcadığı konuşulan Sözmen'in cebinden resmen bir servet çıkmış! Bir de, ablası Ayfer Sengir ile arası bozuk olan gelinin dayısı Erkut Soyak'ın düğüne gelmeyip boşandığı eşi Aslı Soyak'ın düğünde olması dillere dolanmış durumda...

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