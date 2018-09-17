14 Mayıs'ta New York'ta nikah masasına oturan Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz da, modaya uyup kendilerini doğaya vurdu! İzdivaçlarının ardından Berk Subayatmaz'ın Ulus Savoy Sitesi'ndeki dairesinde oturan çiçeği burnunda evlilerin ev aradığını duyuyordum.

Öğrendim ki, gönüllerine göre olan evi Kemer Country'de bulmuşlar.

Bir süre önce kiraladıkları evi zevklerine göre dekore eden beş aylık çift, geçen hafta da yeni aşk yuvalarına taşındı.



ÇOCUK YATIRIMI MI?

Yıllarca "Huzuru bulduğum yer" dediği Emirgan'daki bekar evinde yaşayan Burcu Esmersoy, evlendikten sonra eşinin yanına Ulus'a taşınmıştı. Hem sevdikleri, hem de son dönemde moda olduğu için kendilerini doğaya vurup Kemer Country'ye taşınmış olabilirler. Ancak son günlerde hakkında çıkan hamile olduğu yönündeki haberlere "Hamile değilim ama en kısa zamanda hamile kalmak istiyorum" diyen Burcu Esmersoy, yakın bir gelecekte kucaklarına almayı planladıkları bebekleri için de buraya taşınmış olabilir!