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BÜLENT CANKURT
18 Eylül 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Davette dünya starlarıyla tanıştı

2016 yazında oğlu Can ile 'a yerleşen Begüm Şen; kısa sürede Los Angeles sosyetesine kendisini kabul ettirmişti. ve Kris Jenner'ın oturduğu 'ten bir ev alıp dünyaca ünlü yıldızlarla komşu olan Şen, LA'deki sosyetik davetlerin isim listesine dahil olmayı da başarmıştı. Bu sayede dünyaca ünlü yıldızlarla tanışan Begüm Hanım, önceki gün de bir davette Penelope Cruz ve kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olan eşi Javier Bardem ile tanışmış. Begüm Hanım, bu anları da ölümsüzleştirmiş.

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