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BÜLENT CANKURT
18 Eylül 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Kadınlara yaşam koçluğu yapacak

Mayıs ayında Beşiktaş Başkanı ile 45 gün süren bir ilişki yaşayan 1992 Türkiye Güzeli 'ın aşk meşk işlerini bir kenara bırakıp işe odaklandığını ve yaşam koçluğu yapacağını öğrendim. , özellikle kadınlara yaşam koçluğu yapıp onlara yol gösterecek.

İLK WORKSHOP'U 19 EYLÜL'DE
Özlem Kaymaz, yaşam koçu olarak ilk mesaisini yarın yapacak. Acarkent Coliseum'da ilk workshop'unu gerçekleştirecek olan Kaymaz'ı dinlemek için birçok kişi yer ayırtmış.
Özlem Hanım, bu ilk workshop'undan sonra ise daha çok bireysel seanslara yönelecekmiş. Özlem Kaymaz'ın daha önce yaptığı ve oğlu Daniel'ın hastalığını ve bir annenin koşulsuz bir sevgi ile büyük mücadelesini anlattığı konuşmasından çok etkilenmiştim. Bu yüzden Özlem Hanım'ın bu yeni işinin altından layıkıyla kalkacağına eminim.

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