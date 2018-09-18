Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Sonunda pes etti!
BÜLENT CANKURT
18 Eylül 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Sonunda pes etti!

Kaya-Aslı Ersu çiftinin 20 küsur yıllık evlilikleri, 'in üç yıl önce gönlünü Ebru Mengenecioğlu'na kaptırması nedeniyle sekteye uğramıştı.
Ebru Hanım, bu aşk için eşi Murat Mengenecioğlu'ndan boşanmış; ancak Aslı Hanım bunca yılın ardından kendisini üzdüğü için boşanmakta ayak diremiş ve Kaya Bey emeline ulaşamamıştı. Öğrendim ki, Aslı Hanım üç yılın sonunda artık pes etmiş.
Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren çiftin duruşması, Eylül sonunda görülecek; umarım ikisi için de hayırlısı olur. Bu arada Ebru Yücebaşoğlu ile Kaya Ersu, bakalım ilişkilerini resmiyete dökecek mi...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN