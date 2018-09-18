Kaya-Aslı Ersu çiftinin 20 küsur yıllık evlilikleri, Kaya Bey'in üç yıl önce gönlünü Ebru Mengenecioğlu'na kaptırması nedeniyle sekteye uğramıştı.

Ebru Hanım, bu aşk için eşi Murat Mengenecioğlu'ndan boşanmış; ancak Aslı Hanım bunca yılın ardından kendisini üzdüğü için boşanmakta ayak diremiş ve Kaya Bey emeline ulaşamamıştı. Öğrendim ki, Aslı Hanım üç yılın sonunda artık pes etmiş.

Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren çiftin duruşması, Eylül sonunda görülecek; umarım ikisi için de hayırlısı olur. Bu arada Ebru Yücebaşoğlu ile Kaya Ersu, bakalım ilişkilerini resmiyete dökecek mi...