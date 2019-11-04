Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan Türk Hava Yolları'nın desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve çok sayıda davetli katıldı. Yarışmanın birincisi Çinli fotoğrafçı Fei Xie, ikincisi Mustafa Kurtbaş, üçüncüsü ise Myanmarlı fotoğrafçı Thi Ha Maung oldu. Dereceye giren fotoğraflar, THY tarafından düzenlenecek sergilerle sanatseverlerle buluşacak.