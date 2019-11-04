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BÜLENT CANKURT
04 Kasım 2019, Pazartesi BÜLENT CANKURT

En iyi fotoğraflar ödüllendirildi

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan Türk Hava Yolları'nın desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve çok sayıda davetli katıldı. Yarışmanın birincisi Çinli fotoğrafçı Fei Xie, ikincisi Mustafa Kurtbaş, üçüncüsü ise Myanmarlı fotoğrafçı Thi Ha Maung oldu. Dereceye giren fotoğraflar, THY tarafından düzenlenecek sergilerle sanatseverlerle buluşacak.

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