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BÜLENT CANKURT
04 Kasım 2019, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Nazlı Kayı da modaya uydu

Sevgilisi Hacı Sabancı ile tam bir spor tutkunu olan Nazlı Kayı da, sosyetede son yıllarda tavan yapan detoks mevzusuna kafa yormaya başlamış anlaşılan! Çünkü geçen hafta soluğu İstanbul'un elitlerinin de favori sağlık ve detoks merkezi olan Avusturya'daki Vivamayr Altaussee'de aldı. Hacı Sabancı da cuma günü, Vivamayr'da vücudunu temizleyen organik yiyeceklerle beslenip gölün etrafında bol bol yürüyüş yapan sevgilisi Nazlı Kayı'nın yanına gitti. Cumartesi birlikte Salzburg'a geçip bir gün tatil yapan aşıklar, dün de İstanbul'a döndü.

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