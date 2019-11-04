Mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa eden Beşiktaş Kulübü 33'üncü başkanı Fikret Orman, kafa dağıtmak için kendini yollara vurdu. "Yorulmadım ama çok kırıldım" diyerek başkanlığı bırakma kararı alan Orman, Mart ayından bu yana flört ettiği Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, sevgilisinin ablası Şeyda Coşkun ve müstakbel bacanağı Uğursay Yeğin ile rotayı Yenidünya'ya çevirdi.



W MIAMI'DE KALIYORLAR

Geçen hafta 10 günlüğüne Miami'ye tatile giden Fikret Orman'ın, Yenidünya'da sevgilisiyle gününü gün ettiğini öğrendim. Sevgilisi, müstakbel baldızı ve bacanağı ile W Miami'de konaklayan Orman'ın, sabahları sevgilisi ile sahilde yürüyüş yapıp ardından da Miami'nin altını üstüne getirdiklerini öğrendim. Başkanlık baskısından kurtulan Orman, hayatın tadını çıkarmaya karar vermiş anlaşılan…