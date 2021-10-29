İstanbul, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) heyecanla bekliyor. 2040 kişilik opera ve 820 kişilik tiyatro salonu, 2 katlı dev kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, tasarım dükkanı, kafeleri, restoranları ve 4 bin 500 metrekarelik fuaye alanıyla dünyadaki en kapsamlı sanat merkezlerinden biri olan AKM, 13 yıl sonra sanatseverlerle buluşacak. Açılış öncesi, iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimlerle AKM'yi konuştum. Onlara en son ne zaman ve niçin AKM'ye gittiklerini ve basından gördükleri yeni AKM'yi nasıl bulduklarını sordum. Aldığım cevaplardan da anladım ki, İstanbul dünya çapında harika bir sanat mekanına kavuşuyor.



ELİF DÜRÜST

En son 31 Mayıs 2008'de, 16. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenen 'Operation: Orfeo' adlı oyunu izlemek için AKM'deydim. Kapatılmadan önce gerçekleştirilen son sanat etkinliğiydi. AKM, içinde opera salonu, kültür sokağı, sanat galerisi, kütüphane, çocuk sanat merkezi ve konser salonları ile bize yeni bir kültür yaşam alanı sunacak, çok mutluyum.



ASLIHAN SABANCI

En son kapanmadan bir hafta önce gittiğim AKM'nin benim için çok özel bir yeri var. AKM'nin yeniden inşa edilmiş halini televizyonda izledim ve çok etkilendim. Sanatçıları ve sanatseverleri kucaklayarak buluşturacak, modern bir kültür-sanat platformu olmuş. Tüm sanatseverlere hayırlı olmasını diliyorum.



SARP EVLİYAGİL

AKM'ye en son 19 Mayıs 1989'da, rahmetli babam Necdet Evliyagil'in sözlerini yazdığı, Necil Kazım Akses'in bestelediği Atatürk Senfonisi'nin galasını izlemek için gitmiştim. Yeni AKM'nin modern görünümü ve eskiye yaptığı atıf ile önümüzdeki dönemde İstanbul'un sanat hayatına çok olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyorum.



TUBA ÜNSAL

AKM'de en son İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ünlü operası 'Madam Butterfly'ı izlemiştim. Yeni AKM'nin yapılış aşamasındaki maketini görmüş; çok etkileyici bulmuştum. Kütüphanesinin de fotoğraflarını gördüm. Kesinlikle dünyadaki ikonik kütüphanelerden biri olacak.



SELMA TÜRKEŞ

Hükümetimiz çok doğru bir iş yaptı ve AKM'yi yeniledi. Çok kısa sürede abide bir eser meydana getirildi. Bu muhteşem eseri ülkemize ve sanat camiamıza kazandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni AKM'nin sanata ve sanatçıya büyük katkı sağlayacağına tüm kalbimle inanıyorum.



EROL TABANCA

En son kapanmadan bir yıl önce, opera izlemek için AKM'ye gitmiştim. Yeni AKM'yi gördüm; çok güzel olmuş. Bir inşaatçı olarak bu kadar kısa sürede bu kadar kaliteli iş üretilmesinden gurur duydum. Emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin gurur kaynağı bir yapı olacağından eminim. Memleketimize hayırlı olsun.



İNCİ AKSOY

Yıllarca sergilere ve konserlere gittiğimiz, İstanbul'un simge binalarından olan AKM'nin gerçekten renovasyona ihtiyacı vardı. Gördüğüm fotoğraflardan anlaşılıyor ki; uluslararası mimarımız Murat Tabanlıoğlu İstanbul'a muhteşem bir sanat merkezi kazandırdı. Cumhuriyet Bayramı'mızda açılıyor olması da çok anlamlı.



DİLEK HANİF

En son yıllar önce bir sergi için gittiğim AKM'nin yeni halinin birkaç fotoğrafını gördüm. Muhteşem bir yapı olmuş; çok etkileyici gözüküyordu.



MAYA PORTAKAL BİTARGİL

Küçük yaşlarımdan itibaren ailemle sık sık klasik müzik konserlerine gittiğim AKM'nin yeni mimarisi, dünya çapında ve heyecan verici. Yeni AKM ülkemizin kültür-sanat mıknatısı olmasının yanı sıra dünyanın da sayılı sanat mekanlarından biri olacak. Şehrimize ve ülkemize yeni kapılar açacağı, uluslararası köprüler kuracağına da şüphe yok.