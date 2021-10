Adnan-Begüm Şen çifti, 2014'te 17 yaşındaki oğulları Alp Şen'i talihsiz bir trafik kazası sonucu kaybedince, İstanbul'dan uzaklaşmak için küçük oğulları Can'ı alarak Los Angeles'a yerleşmişti. Adnan Şen orada Sen Properties adında lüks bir inşaat şirketi kurmuş ve kısa sürede emlak kralı olmuştu. Bir ayakları Türkiye'de olan ve sürekli gidip gelen Şen Ailesi, geçen yıl seyahat yasakları nedeniyle oğullarının mayıs ayındaki ölüm yıl dönümüne bile gelememişti. Haziranda yasakların kalkmasıyla soluğu Türkiye'de almışlardı.



Ancak bu yıl, Şen çiftini Türkiye'de gören olmadı! Yasak olmamasına rağmen, ne oğullarının ölüm yıl dönümü için İstanbul'a ne de her yaz tatil yaptıkları Çeşme'ye, Bodrum'a geldiler. Hal böyle olunca sosyete kulislerinde dedikodular aldı başını yürüdü. Kimileri "Gelemiyorlar" derken kimileri de "Gelmiyorlar" diyor! Ben de çok merak ediyorum, acaba yasal bir durum var da gelemiyorlar mı, yoksa gelmek mi istemiyorlar?



EFSANE DJ'LER SEZONU KAPATIYOR

Mesleğinde 40 yılı geride bırakan ünlü DJ Salih Saka, bir ilki gerçekleştirip 80'lerin ve 90'ların efsane DJ'lerini, yaz boyunca The Marmara Bodrum'da bir araya getirmişti.



Saka ile birlikte Engin Yelkenci, Niso Adato, Aydın Katırcıoğlu, Suat Ateşdağlı, Memo Garan ve Cüneyt Kurt'a kadar pek çok ünlü DJ bu projede yer almıştı. 1 Temmuz'da başlayan The Good Fellas geceleri, cumartesi sezon finali yapıyor. DJ Tarık Koray, Engin Yelkenci ve Cüneyt Kurt'un çalacağı sezon finali, 15.00'te başlayıp gece yarısına kadar sürecek. Yolu Bodrum'a düşeceklerin bilgisine…



TORUNUYLA AYNI SAHNEYE ÇIKACAK

Geçen yıl tiyatro oyunculuğunu bıraksa da oyun yazmaya ve yönetmeye devam eden 93 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen, yarınki cumhuriyet coşkusunu torunu Alya ile birlikte yaşayacak. İzmir'deki Sahne Tozu Tiyatrosu, Cumhuriyet Bayramı için özel bir gece hazırlamış.



Haldun Dormen'in torunu Alya Dormen'in bayrama özel hazırladığı dans gösterisiyle başlayacak olan gece, Haldun Dormen'in yazıp yönettiği "Sen Nereden Çıktın" adlı oyunla devam edecekmiş. Haldun Dormen için, torunuyla birlikte, tiyatro sahnesinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak, unutulmaz bir hatıra olacaktır herhalde.



SIRLARI ÖĞRENDİLER!

Avusturya'daki favori sağlık ve detoks merkezi Vivamayr'ın kurucularından Prof. Dr. Harald Stossier'in gençlik sırrını vermek için İstanbul'a geleceğini yazmıştım! İlkem Öztürk'ün geçen ay Etiler'de açtığı Dose İstanbul'da büyük buluşma gerçekleşti.



Neslişah Düzyatan'dan Romina Garih'e, Merve Toy'dan Başak Dizer'e, pek çok ünlü isim, Stossier'in konuşmasını dinlemek için soluğu Dose İstanbul'da aldı. Dr. Stossier'in uzun ömür, gençlik ve güzellik sırlarıyla ilgili konuşmasını pürdikkat dinleyen ünlüler, bakalım öğrendiklerini uygulayabilecekler mi? Yoksa detoks merkezinin yolunu aşındırmaya devam mı edecekler.