Silk and Cashmere'in CEO'su Ferhat Zamanpur, Ağustos 2020'de sanatçı ve iç mimar Eda Akkır ile evlenmişti. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 13 ay rötarla, geçen ay Bodrum'da düğün daveti veren çift, 14 ay sonra da balayına çıktı! Fakat Nazlı- Hacı Sabancı çifti gibi okyanusta bir balayı adasına gitmek yerine, Afrika'ya safariye gittiler.



Kenya'da çok özel bir konaklama deneyimi sunan, sadece 12 odası olan ve bu yüzden bir yıl bekleme sırası olan Giraffe Manor'da kalan Eda-Ferhat Zamanpur çifti, kahvaltılarını zürafa ile birlikte yapıyor.



Doğa ve hayvanlarla iç içe olan otelde, zürafa ile yaptıkları balayı tatilinden çok keyif aldığı her hallerinden belli olan çift, daha sonra safariye çıktı. Zamanpur çifti, zürafa ile kanka oldukları otelden ayrılıp Masi Mara'ya geçti ve üç gündür orada safari yapıp vahşi hayvanları yakından görmeye çalışıyorlar. Sağ salim medeniyete dönerler inşallah!



ÜÇ ÇOCUKLU ÖĞRENCİ!

Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi Yalçın Sabancı'nın gelini Pınar Sabancı, "çocuk da yaparım kariyer de" demiş, 6, 4 ve 1.5 yaşlarına getirdiği üç çocuğunun ardından, geçen yıl yüksek lisansa başlamıştı. Üstelik Oxford Üniversitesi'ndeki psikoloji bölümünde yüksek lisans programına girmeyi başarmıştı. Pınar Hanım, pandemi yüzünden geçen yıl gidemediği okuluna bu yıl nihayet ayak basabildi.



Okulun açılış töreni için geçen hafta sonu İngiltere'ye giden ve "En mutlu olduğum yerdeyim" diyen Pınar Hanım, çocuklarına rağmen fırsat buldukça okuluna gidip yüz yüze derslere katılacakmış. Üç çocukla yüksek lisans yapmak kolay değil, bravo doğrusu…



İKİ YIL SONRA AİLE BİR ARAYA GELDİ

Halil Bezmen ile Selma Türkeş'in Londra'da yaşayan oğulları Destan Bezmen, pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır Türkiye'ye gelemiyordu. Sonunda hasret bitti; Hong Konglu eşi Stephaine Hanım ve iki oğluyla birlikte Türkiye'ye geldi.



Destan Bey ve ailesi, kardeşi Fuad Bezmen ve eşi Sevda Bezmen ile Ayvalık'ta yaşayan babaları Halil Bezmen'i ve hayat arkadaşı Rengin Suar'ı ziyarete gitti. Bu arada Haziran 2019'da kızlarını kucaklarına alan Fuad-Sevda Bezmen çiftinin, ikinci kez anne-baba olacağını öğrendim. Üç haftaya doğum yapması beklenen Sevda Hanım'ın bir kızı daha olacakmış. Sağlıkla kurtulurlar inşallah.



SANAT İÇİN YENİ BİR ADRES

Ünlü sanatçı Alea Pınar Du Pre ve sanat dünyasında 'sanatçı avcısı' olarak tanınan danışman Nagihan Özel, Bebek'te Aura Art Hub adını verdikleri bir sanat galerisi açtı.



Farklı disiplinlerde çalışan yerli ve yabancı sanatçılar ile Türkiye'de proje yapmak isteyen tüm kolektör, kurum ve kuruluşlara aracılık edecek olan Aura Art Hub, adından sıkça söz ettirecek gibi gözüküyor. Global çapta eserleri takip edilen birçok Türk ve yabancı sanatçıya ev sahipliği yapacak olan galeri, ünlü isimlerin katıldığı bir davetle açıldı.