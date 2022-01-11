Şimdilerde sosyete kulislerinde Top 10'daki bir numaralı dedikodu, Türkiye'nin en zenginlerinden olan Koçak Ailesi'nin 'para' yüzünden birbirlerine girmesi! Yıllar önce eşi Cevat Koçak'ı kaybeden Servet Hanım'ın, oğulları Recai ve Necati Koçak ile 'para' yüzünden başı dertteymiş!







Erkek kardeşler; 2010'da Yunan bankacı Costa Iozias ile evlenip komşuya gelin giden, 1.5 yıl sonra boşanıp geri dönen ve annesi Servet Hanım ile yaşamaya başlayan kız kardeşleri Naciye Koçak'ın annelerinin milyonlarca lirasına el koyduğunu iddia ediyormuş!







Hatta işi daha da ileriye götürüp anne-kızın yaşadığı köşkü basıp para istemişler. Ayrıca 85 yaşındaki annelerine vasi tayin edilmesi için de dava açmışlar. Bunun üzerine Servet Hanım da, mahkemeye başvurarak oğullarına uzaklaştırma kararı çıkartmış. Çok yazık!



6'NCI YAŞINI ZİRVEDE KUTLADI

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın mutlu evliliklerinin ilk meyvesi Emir Aras, önceki gün 6 yaşına girdi. 2014'te nikah masasına oturan, Alara adında bir de kızları olan çift, oğulları Emir Aras'ın doğum gününü, anneanne ve dedesi Gülşah- Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde özel bir parti ile kutladı.







Pandemi nedeniyle aile arasında gerçekleşen kutlamadan kareler paylaşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, fotoğrafların altına "Canım oğlum sana sayısız dileğim var. Çalışkan ol, dürüst ol, başarılı ol, cesur ol... Ama asıl dileğim ruhunu besle oğlum, sevgiyle, şefkatle, iyilikle…" notunu düştü.



YENİ YILIN İLK KAPIŞMASI!

Kovid-19 pandemisi nedeniyle, son iki yıldır salon müzayedeleri mecburen online'a taşınmıştı. Yeni yılın ilk online müzayedesi kırılması güç bir rekoru elinde bulunduran Artam Antik A.Ş.'den geldi. 7 Ocak'ta startı verilen ve 16 Ocak'a kadar sürecek 369. müzayedede, Burhan Doğançay'dan Erol Akyavaş'a, Abidin Dino'dan Nuri İyem'e değin Türk sanatının ustalarının modern ve çağdaş 270 eseri yer alıyor.







Müzayedenin lokomotifi ise Neşet Günal'ın "Duvar Dibi V" adlı eseri. 3 milyon 300 bin TL'lik rekor bir açılış rakamına sahip olan eser, bakalım ne kadara, kimin koleksiyonuna girecek…



TEDBİR İÇİN HASTANEYE YATTI

İki böbreği iflas eden ve Eylül 2014'te eşi Neşe Sert'in verdiği böbrek ile hayata tutunan iş insanı Ünsal Sert de maalesef Kovid-19'a yakalanmış. Hafif semptomlar gösterse de, ailesi tedbir amaçlı Ünsal Bey'i, Maslak'taki özel bir hastaneye yatırmış. Hastaneden gelen haberler gayet iyi; umarım böyle de devam eder ve Ünsal Bey tez zamanda taburcu olur.







Hatırlarsınız; Ünsal Bey gibi böbrek nakli olan Hayri Yazıcı da geçen yıl şubat ayında bu illete yakalanmış, 3 ayı entübe, çoğunluğu yoğun bakımda 7 ay hastanede kalmıştı. Hayri Yazıcı'nın şanssızlığı, o dönem aşının henüz gelmemiş olmasıydı.







Kayınpederi Ünsal Sert'in mayıs ayındaki 68'inci doğum gününde kızı Peri'yi dünyaya getiren gelini Nazlı Sert ile oğlu Kaan Sert, her gün hastaneye gidiyormuş.