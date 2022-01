Kripto para gibi, blok zinciri adı verilen dijital bir defterde depolanan veri birimi olan NFT, sanat eserleri için de yeni bir alan oldu. NFT sanat eserleri her geçen gün arttığı gibi fiyatları da gerçek eserlerle yarışır hale geldi. Bu gelişmeler Türk girişimcileri de harekete geçirdi. Sosyetenin genç nesil temsilcilerinden Elyo Elvaşvili ve Nuri Sayraç, Türkiye'nin ilk sanat içerikli NFT platformunu kurdu.







Platform önceki gün, Türkiye'nin önde gelen sanat galerilerinden, Art On İstanbul, artSümer, PG Art, Pilevneli, Pilot, Sanatorium'un katkılarıyla 'The Future Begins Today: Carny Genesis NFT Collection' başlıklı bir sergi açtı. Çağdaş sanatı geleceğin teknolojisi ile bir araya getiren sergiye birçok ünlü isim katıldı. Merkezine kripto sanatı alan platform ile Türkiye'den galerileri ve sanatçıların NFT eserlerini uluslararası koleksiyoner ve yatırımcılar ile buluşturmayı amaçlayan genç girişimcilerin yolu açık olur inşallah.







KORKTUĞU L.A.'DE BAŞINA GELDİ

Eşi Begüm Hanım ve oğlu Can ile 2016'da taşındığı Los Angeles'ta emlak kralı olarak anılan Adnan Şen de maalesef Kovid-19'un pençesine düşmüş. Bir ayakları Türkiye'de olan ve sürekli gidip gelen Şen Ailesi, geçen yıl Türkiye'ye adım atmayınca merak edip sormuştum. Adnan Bey, pandemi nedeniyle korktuklarını, o yüzden gelmediklerini söylemişti. Ancak özellikle günlük vaka sayısının bir milyonu geçtiği Amerika'da da bu illet virüsten kaçamamış işte. Bu arada önceki gün negatife dönen Adnan Bey bu hastalığı hafif atlatan şanslılardan olmuş.







BODRUM'DA RAKİBE YATIRIM YAPMIŞ!

Merhum Mustafa Koç'tan Ferit Şahenk'e, Suzan Sabancı Dinçer'den Bülent Eczacıbaşı'na kadar Türkiye'nin en zengin aileleri Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir projede 'ev'lenip birbirine komşu olmuştu. Bu ailelere, meğer Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve eşi Emine Hanım da komşuymuş da haberimiz yokmuş. Kendisi de inşaatçı olan, Bodrum'un en güzel yerlerinde lüks villa projeleri üreten Erden Timur'un rakibinden villa almasına şaşırdım doğrusu. Bu arada geçen ay Cennet Koyu'ndaki o villasını satmış. Villayı artık ne zaman, kaça almıştı bilmiyorum ama tam 5 milyon Euro'ya sattığını öğrendim.







KADINLAR ÇOK KIZACAK!

Cihan Şensözlü, geçenlerde katıldığı bir davette dünyaca ünlü bir markanın en küçük model çantasıyla dikkat çekti. Özel sipariş ve sırayla satılan 10 bin $'lık çantasıyla çok şık görünüyordu ama eleştiri oklarının hedefi oldu. Erkek stillerindeki çantaya aşina olsak da, bu modeli kullananı ülkemizde pek görmeye alışık değiliz. Bu durum bizde de yaygınlaşırsa, bu modelin tutkunu kadınlar çok kızacaktır. Zaten zor bulunan çantalar için erkek rakipler de çıkınca, bekleme süreleri daha da uzayacak…







HER SEÇİMİ YANLIŞ OLMUŞ!

Sunuculuğunun yanı sıra giyim tarzıyla da her zaman adından söz ettiren Ebru Akel, geçenlerde katıldığı bir davette resmen hayal kırıklığına uğrattı! Akel'in davet için tercih ettiği, göbek kısmı dekolteli elbisesi, hem vücut yapısına uymamış hem de beden olarak çok yanlış bir seçim olmuş. Elbisenin bel kısmındaki defolu duruşu ise kendisini olduğundan daha kilolu göstermiş. Midi boy elbiseyi bilekte biten botlarla tamamlaması da bacak boyunu kısa göstermiş. Doğrusu uzun süredir Ebru Akel'i böyle 'olmamış' bir tarzda görmemiştim!!!







YORUM SİZİN

Başta sosyal medyada olmak üzere, hayatın her alanında farklı olanın fark yarattığı bir dünyada, hep daha da farklı olmanın peşinde koşanlar bazen tartışmalı seçimler yapabiliyor. İşte Taşpınar'ın bu görüntüsüne bakınca aklıma gelen ilk şey bu oldu! Taşpınar, yeni şeyler denemekten korkmaz ve seçimlerini hep farklı olandan yana kullanır tamam ama ilhamını dünyaca ünlü bir markadan aldığı bu stilinden dolayı tebrik mi etmeliyiz yoksa acımasızca eleştirmeli miyiz bilemedim! Eda Taşpınar da konuya son noktayı koyup fotoğrafını yoruma kapatmış zaten :))







2022 ÇOK SADE GEÇECEK

Dünya markaları birbiri ardına 2022 koleksiyonlarını tanıtmaya başladı. Tercihini, tasarım çizgisini bozmadan oldukça feminen ve cüretkar parçalardan yana kullananlar da var, maskülen görünümlere ağırlık verenler de... Fakat her birinin ortak noktada buluştuğu bir konu var ki; o da rahat ve abartıdan uzak bir şıklık sunuyor olmaları. Yani 2022'de stil kodu: Sade, rahat ve çabasız…







Cemiyetin ünlü simaları yeni yıl yeniliklerle gelsin deyip, işe önce saçlarından başladı. 2021'in son günlerinde kuaföre giden ünlüler, anlaşmış gibi kâküllendi. Aslı Şen ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın sosyal medyada paylaştığı kaküllü yeni tarzları takipçilerinden büyük övgü aldı.







Kayak stilinde görmeye alışkın olduğumuz kar temalı kalın kazaklar, artık gündüz stillerine de uyarlanıyor. Bu kış desenli kazaklar karşımıza çok çıkacak; bilginize...