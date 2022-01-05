Aşklarını tüm Türkiye'nin benden öğrendiği, ekim ayında ilişkilerinin ikinci yılını kutlayan Derin Mermerci ile Murat Aslan cephesinden bomba bir haberim var! Çifte yakın kaynaklarım, geçen yıl ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyıp Derin Hanım'ın Vaniköy'deki yalısında birlikte yaşamaya başlayan aşıklardan çok yakında sürpriz bir evlilik kararı gelirse hiç şaşırmamam gerektiğini söyledi.







Başlarından birer evlilik geçen ve bir daha evlenmeyi düşünmedikleri yolunda büyük büyük laflar eden aşıkların yapacağı bu sürpriz bana pek inandırıcı gelmedi ama kaynağım sürprizin tarihini bile verdi. Sürprizi bozmak istemiyorum ama taraflardan biri, çok özel bir tarihte evlilik yolunda ilk adımı atacakmış. Çok mutlu olduklarını bildiğim Derin Mermerci ile Murat Aslan, ettikleri o büyük laflara rağmen aşklarını evlilikle perçinleyecek gibi gözüküyor. Hadi hayırlısı…



YENİ YILA AYRI GİRDİLER!

12 Temmuz'da evliliklerinin 24'üncü yılını kutlayan sosyetenin örnek çiftlerinden Neşet-Şirin Yalçın'ın yeni yıla mecburen ayrı girdiğini öğrendim! Neşet Bey, yılbaşı arifesinde yeni yılın gelişini kutlamak için 9 erkek arkadaşı ile birlikte öğle yemeğine gidiyor. Ama bu öğle yemeği 10'unun da burnundan geliyor.







Çünkü 10'u birden Kovid- 19'a yakalanıyor! Artık gittikleri restorandan mı, yoksa içlerinde biri farkında olmadan pozitif olarak mı yemeğe geldi bilmiyorum ama hepsi yemekten pozitif olarak ayrılmış. Bu yüzden Yalçın çifti, yeni yılı aynı evde ama ayrı karşılamak zorunda kalmış.



KENDİSİ İYİLEŞTİ SIRA KARDEŞİNDE

Ünlü oyuncu Demet Akbağ da son dönemde iyice yükselişe geçen Kovid-19'un pençesine düşmüştü maalesef. Çok geçmeden yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen kardeşi Sedef İybar'ın testinin de pozitif çıktığı kulağıma gelmişti.







Aşıları sayesinde hastalığı hafif atlatan Demet Akbağ'a en çok 14 gün boyunca evden kapı dışarı çıkamamak zor gelmiş anlaşılan! Çünkü önceki gün karantina süresi biter bitmez soluğu sahilde aldı. Akbağ, "Günler sonra sokağı çıkmanın mutluluğu" dediği bir video ile de karantinasının sona erdiğini herkesle paylaştı. Kardeşi Sedef İybar'ın karantinası ise halen devam ediyor.



YAZLIKTAN SONRA KIŞLIK ŞUBE

Yeme-içme ve eğlence sektörünün ünlü isimlerinden Ali Ünal ile kardeşi Erkan Ünal, geçen yıl, İstanbul Ortaköy'deki mekanlarının Bodrum'da yazlık şubesini açmıştı. Ünal kardeşler, şimdi de mekanlarının Uludağ'da kışlık şubesini hizmete açtı.







Ali Ağaoğlu'nun Mandıra'daki otelinin altında açılan mekan, kayakçılara restoran, kafe ve kulüp olarak hizmet veriyor. Ünal kardeşlerin işlerinde ne kadar iyi olduklarını bildiğim için, mekanlarının Uludağ'ın en trendi adresi olacağına hiç şüphem yok.