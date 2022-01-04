Statü sembolü olduğu için, sosyetik ailelerin ileride kontenjan olmaz kaygısıyla daha doğar doğmaz çocuklarını kaydettirdikleri Enka Okulları'nda skandal! 6 yıl önce boşanan sosyetenin ünlü bir çiftinin bu okulda okuyan 12 yaşındaki oğulları, arkadaşlarına bıçak çekiyormuş! Evet, yanlış okumadınız… Duyunca önce ben de inanmadım; çocukları bu okulda olan birkaç arkadaşım var, onları aradım. Henüz 12 yaşında olan bu çocuk okula bıçakla gidiyormuş ve birkaç kez de arkadaşlarına bıçak çekmiş. İşin garibi, bu çocuk okuldan atılmamış.







O yüzden de veliler, büyük bir korku içindeymiş. Bu arada bu okulda geçen ay da 17 yaşındaki bir öğrencinin, bir üst sınıftaki öğrenci grubu tarafından dövülerek hastanelik edildiğini öğrendim. Öğrencinin ailesi olayı yargıya taşımış ve ayrıca çocuklarını hastanelik edenlerin okuldan atılması için imza kampanyası başlatmış. En pahalı özel okulda böyle skandalların yaşanmasına ve okul yönetiminin hiçbir şey yapmamasına ne demeli bilmiyorum.



2022'YE ZİRVEDE 'MERHABA' DEDİLER

Ünlü isimlerin büyük bir çoğunluğu Omicron varyantı yüzünden yeni yıla aileleriyle evlerinde girmeyi tercih ederken, 'cesur' olanlar ise kendilerini dağa vurdu! Yeni yıla karlar altında girmek, kayak tatili ile yılbaşı kutlamasını birleştirmek isteyen isimler, Uludağ'da keyifli bir hafta sonu geçirdi.







Dağın yolunu tutanlar arasında, Bahar-Ozan Şer, Gamze-Nedim Keçeli gibi Uludağ'da oteli olan isimlerin yanı sıra, Aslı-Kerem Türker, Sanem-Volkan Büyükhanlı gibi çiftler de vardı. Diğer yıllar kadar olmasa da bu yılbaşında da Uludağ, renkli bir yılbaşı kutlamasına ev sahipliği yaptı.



HANDE ERÇEL DE MODAYA UYDU!

Kuşaklar arası ikinci el modası, son dönemde trend oldu. Ece Sükan, Tuba Ünsal gibi magazin ve moda dünyasından ünlü isimler, bu kuşaktan kuşağa geçen vintage kıyafetleri stillerine adapte ederek takipçilerine örnek oluyor.







Bu isimlere, oyuncu Hande Erçel de eklendi. Erçel, 10 Ocak 2019'da 48 yaşında vefat eden annesi Aylin Erçel'e ait bir triko bluzu giydiği fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Güzel oyuncu, bu hareketiyle sürdürülebilir modaya olan desteğini vurgularken, duygulandırdı da…



OĞLU GELDİ AMA HASRETİ BİTMEDİ

Mehmet Dereli'den olan oğlu Kerim'i ağustos sonunda Amerika'ya üniversiteye uğurlayan Şebnem Dinçgör, oğlunun hasretine dayanamayıp 1.5 ay sonra ziyaretine gitmişti. Duydum ki Kerim, okulu Noel tatiline girince İstanbul'a gelmiş.







Ama özlem gidereceği için çok mutlu olan Şebnem Hanım'ın hevesi kursağında kalmış. Çünkü Kerim İstanbul'a gelir gelmez, Kovid-19'a yakalanıp karantinaya girmiş. Şebnem Hanım, bir taraftan oğlunun virüsü kapmasına bir taraftan da ona sarılamayışına çok üzülüyormuş. Neyseki Kerim hastalığını çok hafif atlatıyormuş.