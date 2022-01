Sosyete ve magazin dünyasından ünlü isimlere yeni yıl dileklerini sordum. Pandemi hayatımızı o kadar etkiledi ki, hepsi 2022'den öncelikli olarak sağlık diledi. Umarım dilekleri kabul olur ve artık 2022 yılında bu Kovid-19 virüsünden kurtuluruz. Bu arada ünlü isimlerin, sağlığın yanı sıra başka dilekleri de oldu. Peki neler dilediler? İşte ünlülerin 2022 yılından diledikleri…







BAŞAK DİZER TATLITUĞ

"2022'den çok daha umutluyum. İnsanoğlu artık daha bilinçli. Bu dünyada sadece biz insanların yaşamadığını kabul edip hayvana, doğaya ve tüm canlılara daha saygılı ve etik davranacağımıza inanıyorum. Bu da tüm doğa felaketlerini, kıtlığı, iklim değişikliğini, kirliliği ve salgın hastalıkları önleyecektir. Dileğim; daha sağlıklı, daha huzurlu ve tüm canlılarla barışçıl yaşayan bir dünya."







DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

"Pandeminin sebep olduğu sağlık krizi, dünyayı etkisi altına alan küresel, ekonomik ve sosyal krize dönüştü. Artık bu krizlerin 2022'de bitmesini, yaralarımızı hızlıca sarmayı arzu ediyorum. Atamız "Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir" diyor ya... Bu inançla milletçe vatan sevgisi ile kenetleneceğimiz, huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum."







NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

"2022'den beklentim; hem çok hem de hiç yok. Şaka bir yana benim için en önemlisi, markamın daha tazecik olması ve sizlerle yeni yeni tanışması... Yeni olan her şeye karşı heyecanın, hevesin ve özenin devam edeceği bir yıl olsun herkes için. Çok çalışalım, hayallerimiz hayat bulsun…"







TANEM SİVAR DİRVANA

"Öncellikle elbette herkes için sağlıklı günler ve tedirginliğimizin, endişelerimizin yerini umudun, coşkunun almasını diliyorum. Geçirdiğimiz bu zorlu yılların ardından insanlığın bu sürece neden olan hatalarını anlayıp doğaya, tabiat anaya daha çok saygı ve sevgi göstermelerini diliyorum. Umarım seneye oğlanları omuzlarımıza alır, dünyanın bir yerlerinde kalabalık bir festivalde şahane bir konser dinliyor oluruz."







BUSE TERİM BAHÇEKAPILI

"Her yeni gelen günün bir diğerinden mutlu ve sağlıklı geçtiği, hayallerin gerçekleştiği, geleceğe umutla baktığımız bir yıl olmasını dilerim."







SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

"Yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini dilerim. Biz ekibimizle birlikte markalarımızın global etkinliğini artırmak konusunda yolumuza ışık hızıyla devam edeceğiz. Dünyada 80 ülkede varız, bu sayıyı 2022 yılında 100'e çıkaracağız. Herkese mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum."







DEMET ŞENER

"Bu virüs sağlığın ne kadar önemli olduğunu öğretti bizlere. 2021'in son günlerinde bu hastalığa yakalanmış ve evde karantina halinde iken 2022'den sadece sağlık dileyeceğim. İnşallah 2022'de sevgi çoğalır çünkü inanıyorum ki, dünyayı kötülüklerden koruyacak tek şey sevgi, anlayış ve yardımlaşma…"







TÜLİN ŞAHİN

"Yeni yılda, ülkemiz ve herbirimiz için öncellikle sağlık diliyorum. Son yıllarda bunun en önemli şey olduğunu anladık. Ve tabii ki huzurumuzun yerinde olması… Sağlık, huzur, mutluluk; bunlar her ne kadar pek fark edilmese de sahip olduğumuz en 'lüks' temellerimiz. 2022 hayırlısı ile en güzel şekilde gelir inşallah."







BOYDA SORUN VAR!

Güzel oyuncu Melisa Sözen, genelde sade ve abartıdan uzak görünümler tercih ediyor. Geçen hafta katıldığı bir davette de simsiyah bir stil ile karşımıza çıktı. Ancak diz hizasındaki ceket maalesef Sözen'e hiç yakışmamış! Ceket ya basen kısmında bitmeliydi, ya da biraz daha uzun olmalıydı. Aynı şekilde pantolon da boy olarak kısa kalmış. Kısaca Melisa Sözen, klasik ve garantili denebilecek bir görünümün, boy hatalarıyla nasıl kötüleşebileceğinin en iyi örneğini vermiş oldu!







TEST VAR SONUÇ YOK!

Davetlerden seyahatlere kadar birçok yerde PCR testi istendiği için özel hastaneler bu işten büyük kazanç sağlıyor. Ancak her teste 250 TL hatta 275 TL almalarına rağmen özel hastaneler, son zamanlarda bu işi ellerine yüzlerine bulaştırmış durumda. En son örnek ise; Beşiktaş'taki'taki özel hastanenin yaptığı; daha doğrusu yapamadığı! En son bir meslektaşım, o hastanede PCR testini e-nabız sistemine işleyememesi nedeniyle mağduriyet yaşadı. Devlet hastanelerinde her gün binlerce test yapılmasına rağmen hiçbir sorun yaşanmazken o hastanenin sonucu sisteme kaydedememesine ne demeli bilmiyorum.







YENİ MODA MODAYA UYMAMAK!

Pandemi ile birlikte doğa dostu, bilinçli yaşam algısının artması, modayı da oldukça etkiledi. Artık geçici trendlere göre alışveriş yapmak 'out'. Her davete ve etkinliğe yeni bir parça almak eskisi gibi havalı değil. Artık dönem; zamansız parçalara, doğa dostu materyallere yatırım yapmak. Yani ikinci el almak ve kiralama dönemi… Dila Tarkan, Gamze Erçel, Ece Zaim gibi isimler de kiralamayı tercih edenlerden. Siz de giymediğiniz bir parçayı arkadaşınızla değiştirebilirsiniz. Ya da ikinci el butik veya sitelerinden giyinebilirsiniz. Bilinçli olmak bu yılın en büyük trendi; bilginize…







Platformlu ayakkabılar bir üst seviyeye çıkıyor. Dünya modasının rotasını belirleyen modaevleri, bu sezon ayakkabılara ekstra bir kat verdiler. Yaza kadar devam eder mi bilmiyorum ancak şu an davetlerde bu yüksek ölçekler çok popüler.