28 yıllık eşi Feryal Gülman'ın kendisine 'zina' nedeniyle 8 yıl önce açtığı boşanma davası geçen ay sonuçlanan 89 yaşındaki Kemal Gülman, torunu yaşındaki sevgilisi Eda Cideli (31) ile önceki gün yine magazin basınındaydı! Mahkemenin 60 milyon lira boşanma tazminatı ödemesine hükmettiği Kemal Bey'in, parayı verip boşandığı için gönül rahatlığıyla sevgilisiyle arz-ı endam eylediğini düşünmüştüm.







Ama işin aslı öyle değilmiş! Pazartesi günü, yeni yılı karşılamak için sevgilisiyle yurt dışına tatile giden Kemal Bey, meğer gitmeden üç gün önce, mahkeme kararının iptali için Yargıtay'a başvurmuş! Yani Kemal Bey, resmi olarak halen Feryal Gülman ile evli. Demek oluyor ki Kemal Bey, yasak aşk yaşayıp 'zina' suçunu işlemeye devam ediyor. Hep söylediğim gibi Gülman çiftinin boşanması hiç kolay gözükmüyor. Bence mahkeme koridorlarını daha çok aşındıracaklar…



ŞEHRİN YENİ KÜLTÜR VE SANAT MEKANI

Demet Müftüoğlu-Alphan Eşeli çiftinin, İstanbul'u uluslararası kültür sahnesine taşımak ve şehri küresel etkinlikler için bir merkez haline getirmek amacıyla kurduğu sanat mekanı, yeni yıla yeni adresinde giriyor.







Uluslararası kültür ve sanat sağlayıcısı olan platform, Bebek'teki yeni yerine taşındı. Şehrin gözde semti Bebek'te, tarihi bir binada yer alan mekan, sergilerden podcast'lere, sanatçı iş birliklerinden mekana özel enstalasyonlara, küratörlü pop-up'lara ve çok daha fazlasına ev sahipliği yapacak. İstanbul'u yeni bir kültür ve sanat platformuna kavuşturan Eşeli çiftine kocaman alkış.



FRANSIZLARDAN NİŞAN ALDI

Son dönemde herkesin dilinde olan 'Acayip' filminde İstanbul'un popüler mekanlarının patronlarına rol kestiren Selçuk Tümay'a, Fransa Hükümeti'nden Şövalye Liyakat Nişanı verildi.







Dünyaca ünlü bir içecek şirketinin Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü olan Tümay, Fransa Tarım Bakanlığı tarafından 1883 yılından bu yana verilen Tarım Şövalye Liyakat Nişanı'nı, Fransız Sarayı'nda düzenlenen özel bir törenle Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin'in elinden aldı. Nişanı alırken "Doğaya sahip çıkıp, daha sürdürülebilir bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Selçuk Tümay'ı tebrik ediyorum.



İŞ BİRLİĞİ YAPTILAR

New York'ta yaşayan sanatçı/ yönetmen Sinan Tuncay ile mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, ortak bir projeye imza attı. Tuncay, hazırladığı video-art ve basılı ürünlerle ile Kıroğlu'nun tasarım dünyasına adım attı. İkili, birlikte hazırladıkları bu özel çalışmayı, bir davetle ünlü isimlerin beğenisine sundu.







Kıroğlu'nun yeni koleksiyonunun tanıtımının da yapıldığı davette, önce kısa film gösterildi sonra da yeni mücevher tasarımları görücüye çıktı. Mücevherle sanatı buluşturan davet, ünlü isimlerden büyük ilgi gördü.