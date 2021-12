Bir dönem sosyetede yılbaşı akşamları PTT trendi (Pijama, Terlik, Televizyon) tavan yapmış, sonrasında normal kutlamalara geri dönülmüştü. Ancak geçen yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında her yer kapalı olduğu için mecburen kimse evden kapı dışarı çıkamamıştı. Bu yıl, geçen yılın acısını çıkarırlar diye düşünüyordum ama yanılmışım! Öncekine göre üç kat daha hızlı yayılan Omicron varyantı, herkesin gözünü korkutmuşa benziyor! Kimle konuşsam -birkaçı hariç- PTT trendinin takipçisi olduğunu söyledi! Yurt dışına giden 4-5 kişi ve dağa çıkan 5-10 kişi haricinde neredeyse bütün sosyete 2022'yi evde ailesiyle karşılayacak. İşte ünlü isimlerin yılbaşı akşamı programları...







ETEL BALER

"Üç yere birden davetliydim ama hepsi birer birer iptal oldu. Sanırım yeni yıla evde gireceğiz."







EVELİZE KOSİF

"Her sene Brezilya'ya gidip orada giriyorduk yeni yıla. Annem ve babam bu yıl bizim yanımızda, İstanbul'da olacak. Beykoz Konakları Sosyal Tesisleri'nde bir parti yapacağız."







SELİN DENİZLİ BURNAZ

"Biz, ailemizle birlikte evde olacağız."



GAMZE KEÇELİ

"Yeni yıla, ailemiz ve arkadaşlarımızla Uludağ'daki otelimizde gireceğiz.



NAZLI SABANCI

'Evde, ailece gireceğiz yeni yıla. Kalabalık bir aile ortamında olacağız."



GÜL GÖLGE

"İki senedir hep beraber evde giriyoruz; bu sene de evde olacağız. Dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu durumu düşünerek böyle yapacağız. Keyifli ve sohbetli güzel bir ortam oluyor evde."



ASLIHAN DOĞAN TURAN

"Yeni yıla ailece evde gireceğiz."



ZEYNEP YILMAZ

"Kızlarımla yeni yılı evimizde karşılayacağız."



ASLIHAN KORUYAN SABANCI

"Biz bu yılbaşını büyük ailemizle evde geçireceğiz. Geleneksel yemeklerimizi soframızda paylaşıp, tombala oynayıp, nar kıracağız."







AYŞE KUCUROĞLU

"Bu yılbaşında en güvenli, sıcak ve huzurlu hissettiğim evimde, canlarımla birlikte olacağım. Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın her yıl yaptığı hindi ile akşam şöleni ve ardından şömine keyfi..."



SELMA TÜRKEŞ

"Yeni yıla Pukhet'te girecektim ama maalesef bel fıtığım sebebiyle İstanbul'da kaldım. Doktor 10 gün bir yere gitmemi uygun görmedi. Ailemle birlikte evde gireceğiz yeni yıla."



ELİF DÜRÜST

Ailemle bir arada klasik bir yeni yıl karşılaması yapacağız."



İNCİ AKSOY

"Plan yapamadık. Omicron varyantı her şeyi altüst edecek gibi gözüküyor."