Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin stil seçimleri ve zaman zaman da fazla kiloları, hep eleştiri konusu olmuştur. Ancak son zamanlarda Uzerli bu durumu tersine çevirdi, artık ne giyse yakıştırmaya başladı. İki çocuk annesi olan güzel oyuncunun stili, belki de şimdilerde tüm kariyerinin zirvesinde. Meryem Uzerli, giyim kuşam işini halletmiş ama görünümüyle ilgili sorunlar yaşıyor galiba! Çünkü son günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları görünce şaşırıyorum. Yaşının kadını olmaktan çıkmış adeta 18-20 yaşlarında genç kız gibi görünüyor. Uzerli'nin bu kadar gençleşmesinin sebebi umarım photoshop'tur. Malum öyle fotoğraf filtreleri çıktı ki, sosyal medyada yaşlı kadın kalmadı! Eğer Uzerli de filtre trendine uyup gençleşmediyse ve bunu estetik cerrahinin nimetlerinden faydalanarak yaptıysa bence kendine yazık etmiş. Zira bildiğimiz o karakteristik yüz hatlarından neredeyse eser kalmamış; o da artık herkes gibi olmuş!







Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle hayatımıza girmişti. Ancak zaman içerisinde yaptırdığı işlemlerle, yüzünde epey bir değişiklik oldu. Özellikle sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafta, tanıyıp bildiğimiz o karakteristik yüz hatlarından neredeyse eser kalmamış! Dilerim sadece filtre trendine uymuştur!!!







DAVETLİLERDEN ŞİKAYET VAR!

Global Holding'in patronu Mehmet Kutman, 2012'de kanserden kaybettiği can dostu ve iş ortağı Gregory Mic-hael Kiez anısına yine inanılmaz bir yeni yıl partisi verdi. Partide, Yunan star Anna Vissi'nin sahneye çıkması, menüde bir kuş sütünün eksik olması ve kusursuz bir hizmet sunulması çok konuşuluyor ancak davetlilerin bir de şikayeti var! Mehmet Kutman, davetlilerden en fazla 48 saat öncesi yapılmış PCR testi istemiş ve yaptırmayanları partiye alamayacağını söylemiş. Fakat gelin görün ki, girişte kimseye test sonucu sorulmamış. Omicron varyantı kol gezerken böylesi ciddiyetsiz davranış yüzünden herkes sizin kulaklarınızı çınlatıyor Mehmet Bey, bilginize…







ŞIKLIK AYRINTIDA GİZLİ

'GQ Türkiye 2021 Men of The Year' ödüllerinin sahiplerini bulduğu Galataport'taki gecede Tuba Ünsal, kırmızı elbisesiyle gerçekten çok hoştu. Güzel oyuncu, stil kadar saç ve makyaj tercihinin de görünümde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle sade saçı ve parıltılı göz makyajı, Helenistik kıyafetine çok yakışmıştı. Elbisesinin üstündeki vücut aksesuarı ise asıl havayı veren detaydı. Çanta seçimi belki farklı bir renk olabilirdi ama genel görünümde hiç göze batmıyor. Tuba Ünsal, kesinlikle gecenin en şıkları arasındaydı.







Sanal alemde sanal arsa alma çılgınlığı, son dönemlerde girdiğim her sohbette üzerine en çok konuşulan konulardan. Bu hafta YouTuber Orkun Işıtmak'ın "Metaverse'de 230.000 TL'lik ilk arsamı aldım" açıklaması ise bu atılımın popülaritesini bir tık daha artırdı. Şimdilerde daha çok anlamaya çalıştığımız ve mesafeli yaklaştığımız bu yatırıma, bu kadar mesafeli durduğumuz için gelecekte belki de çok hayıflanacağız!







Uzun zamandır modanın bilinçli tarafının gerçek kürk yerine ortaya koyduğu pelüş kumaşı, giyim parçalarında çok görüyorduk. Bu kış, bu trend pelüş aksesuarlara da sıçradı. Özellikle lüks markalarda tüylü parçalar sık sık karşımıza çıkacak.