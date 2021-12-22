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Haberler Bülent Cankurt Magazin ve sosyete dünyası bir araya geldi
BÜLENT CANKURT
22 Aralık 2021, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Magazin ve sosyete dünyası bir araya geldi

Magazin gündemini belirleyen haberleriyle her zaman rakiplerinin bir adım önünde olan GÜNAYDIN Gazetesi, önceki gece öyle bir yeni yıl partisi gerçekleştirdi ki, bir kez daha farkını ortaya koydu. Mandarin Oriental Bosphorus'un ev sahibi olduğu yeni yıl partisinde, tam anlamıyla ünlüler geçidi yaşandı. netd anasponsorluğu, İpekyol ve Le Bedesten co-sponsorluğunda gerçekleşen parti, sinema, televizyon, tiyatro, müzik ve moda dünyasından ünlülerle İstanbul sosyetesinin en gözde isimlerini bir araya getirdi.



ERKEN KUTLADILAR
Mandarin Oriental Bosphorus'un balo salonunda çok şık bir ambiyansta gerçekleşen GÜNAYDIN Yeni Yıl Partisi'nde, magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri tanışma, kaynaşma ve sohbet etme imkanı buldu. İlerleyen saatlerde de hep birlikte eğlendiler. Sahneye çıkan ünlü şarkıcıların sevilen şarkıları eşliğinde dans edip yeni yılın gelişini kutladılar. Kimi eşiyle, kimi sevgilisiyle, kimi çocuğuyla kimi de tek başına gelen sosyetenin ünlü isimleri, bu görkemli gecede adeta erken yılbaşı kutlaması yaptı.

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