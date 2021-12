Kocaları çok para kazandığı için birçok futbolcunun eşi yan gelip yatarken, bazıları da var ki kendine bir iş yaratıp üretmeyi seçiyor. Bunlardan biri de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan. Çalışmaya hiç ihtiyacı olmadığı halde, 2019'da bir moda markası yaratan ve tasarımlarından oluşan koleksiyonları satan Aslıhan Hanım, bu yıl da kendine bir Youtube kanalı kurdu.







Nisan ayında açtığı kanalın başarılı olması için gece gündüz çalışıyor. Emeğinin karşılığını da alıyor; her video'su bir öncekinden daha fazla izleniyor. Kanalına başta eşi Arda olmak üzere, ünlü isimleri de konuk eden Aslıhan Hanım, Youtube'ta kısa zamanda çok yol katetti. Şimdiye kadar videoları 11 milyonun üzerinde izlendi. Bu arada eşini, çocuklarını veya evini ihmal ediyor sanmayın.







Çünkü öyle olsaydı Arda her fırsatta eşinin ne kadar iyi anne olduğunu ve eviyle ne kadar çok ilgilendiğini söylemezdi.







Çalışan ve üreten kadınları hep takdir etmişimdir; Aslıhan Doğan Turan'a kocaman bir alkış…



ŞAMDAN PLUS'TAN 'LEZZETLİ' DAVET



Şamdan Plus Dergisi'nin yeni yılın gelişini kutlamak üzere Fişekhane'deki Ferida Brasserie'de verdiği yemeğe, cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.







Ferida Brasserie'nin danışmanı olan ünlü şef Murat Bozok'un hazırladığı çok lezzetli menü eşliğinde keyifli saatler geçiren ünlü konukların sohbet konusu, doğal olarak yılbaşında ne yapacakları ve yeni yıl dilekleriydi. Bu arada konuklar, hem tarihi Fişekhane binasındaki restoranı hem de Murat Bozok'un imzasını taşıyan menüyü çok beğendi.



YERSİZ ELEŞTİRİ!



1 Kasım'da ikinci bebeğini kucağına alan Bengü, yılbaşında sahnede olacağını sosyal medyasından duyurunca ortalık karıştı! Bir kısım takipçisi, 2 aylık bebeğini bırakıp nasıl sahneye çıkarmış, bu davranış hiç yakışık almamış gibi yorumlarla eleştiri oklarını yöneltti.







Bengü de, "Bundan doğal ne var?" dercesine konuya bir açıklama getirdi. Bengü'nün mesleği bu arkadaşlar; tabii ki bundan doğal ne olabilir. Tabii ki yılbaşı akşamını ailesiyle de geçirebilirdi ama sahneye çıkmaya karar vermiş; size ne!



PELUŞ KABANA YAZIK OLMUŞ!



Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Şirin Ediger, maalesef çok başarısız bir stil tercihi yapmış. İlk olarak şunu söyleyeyim; yeşil takımı renk olarak kendisine hiç yakışmamış. Ayrıca içine giydiği derin göğüs dekolteli body'si de takımının tarzı ve kesimiyle hiç uyumlu değil.







Beyaz, düz bir tişört bile daha doğru olabilirdi. Peluş kabanı, güzel bir parça ancak bu kombinle harcanmış. Ediger, bu pantolonu beyaz bir gömlekle tercih edip, renkli bir ayakkabıyla görünümü tamamlasa çok şık olabilirdi.



TEST YAPMADAN EVE GİRMİYORLAR



Kovid-19 illeti maalesef yine yükselişte! Çok hızlı yayılan Omikron varyantının ortaya çıkması da herkesin canını çok sıkmış durumda! Bu yüzden hızlı virüs saptaması yapan antijen test kiti son zamanların en trendi ürünü.







Sadece 26 dakikada sonucu aldığınız bu antijen testler, özellikle çok sosyal olan veya işinden dolayı kalabalık ortamlara girip çıkmak zorunda kalan İstanbul'un elitleri tarafından kapışılıyor. Farkında olmadan virüsü kapıp sonra da evine taşımaktan korkan elitler, bu testi yapıp negatif sonucu aldıktan sonra evine giriyor.



BÖYLE MAKYAJ KALMADI!



Gündüz ya da gece, ağır makyajla veya az önce kuaförden gelmiş gibi dışarı çıkmak çoook uzun zamandır out. Ama bu trend'den vazgeçmeye direnenlerin sayısı da hiç az değil. İş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü hâlâ, uzun yapay kirpiklerle veya yoğun bir cilt makyajıyla dışarılarda arz-ı endam eylemeye devam ediyor.







Hande Demir bu isimlerin başında geliyor! Ama zaman, daha doğal, hafif ve ferah görünümlerin zamanı; cilt makyajını hafif tutup ekstrem uygulamalardan kaçınmalı, makyajı göze sokmayan ve göz yormayan formülleri tercih etmeli. Zira sağlıklı ve daha genç bir etki yaratmanın en güncel yolu bu.



TREND RADARI







Son iki yıldır evrim geçiren her şey gibi kutlama pastaları da şekil değiştirdi. O eski, şeker hamurlu, oyuncaklı pastalar gitti; arabesk mesajlar veren, tasarımda sade ama üzeri uzun uzun yazılı pastalar kutlamaların yeni popüleri oldu. Bu trendin takipçisi Şef Ece Zaim de eşinin doğum günü için hazırlattığı ve sosyal medyadan paylaştığı pastada verdiği mesajla takipçilerini gülümsetti.







Pul, payet ve stillerde en parlak görünümler yılın bu döneminde popülaritesini iyice artırıyor. Günden geceye farklı okazyonlara uygun seçimlerle hayatın her alanına uyarlanabilen parçalar, sizi anında popülaritesi yüksek bir görünümün sahibi yapıyor.