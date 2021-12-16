Young President's Organization'ın (YPO) Türk üyelerinin Vahşi Batı konseptli gizli yılbaşı partisinin nasıl skandala dönüştüğünü yazmıştım dün. Aralarından Sedef Karamehmet'in de olduğu partideki 8 üyenin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu yüzden partiye katılan diğer 400 genç patronu da büyük bir korku sarmıştı. YPO partisinde kol gezen koronavirüsün kaynağını da öğrendim.







Meğer virüs, YPO'nun partisine, Edwina Sponza ile ortağı Aslı Bayraktaroğlu'nun geçen hafta salı günü Bebek'teki butiklerinde verdikleri partiden taşınmış. İki ortağın partisinde, iki butik çalışanının koronavirüslü olduğu ortaya çıkmış. Davetlilerden tam 10 kişi virüsü kapmış. Onlardan biri de YPO partisinden sonra kötüleşip, test yaptırdığında testi pozitif çıkan Sedef Karamehmet'miş. Bu arada Sponza ve Bayraktaroğlu'nun partisinin mağdurlarından birinin de Hande Can olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü de öğrendim.



HARVARD'I ÜSTÜN BAŞARI İLE BİTİRDİ

İş insanı Özdemir Sabancı ile mutlu bir evliliği olan, iki çocuk (Bora ve Oya) annesi, eski Türkiye Güzeli Aslıhan Koruyan Sabancı, 'Çocuk da yaparım kariyer de' diyenlerden. Sağlıklı yaşam konularına getirdiği yaklaşımlar ve yazdığı kitaplar ile dikkatleri üzerine toplayan Aslıhan Hanım, yine büyük bir başarıya imza attı.







Harvard Tıp Fakültesi'nin Temel İmmünoloji Eğitim Programı'nı üstün başarı derecesi ile bitirdi. Yeni ve güncel bilgilerle sağlıklı yaşam için çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğini söyleyen Aslıhan Hanım'ı tebrik ediyorum ve azmine de şapka çıkarıyorum.



BEBEK'TE AŞK YÜRÜYÜŞÜ!

Son birkaç yıldır ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef hız kesmeden devam etse de herkesin mutluluklarını imrenerek izlediği çiftler de var. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2 dönem geçici başkanlık yapan Hüsnü Güreli ile eşi Asuman Hanım, mutlu evliliklere en güzel örneklerden biri.







Arkadaşım Ersin Al'ın Bebek'te çektiği bu fotoğraf da, bunun en güzel kanıtı. Baksanıza spor yapmak için Bebek'e gelen çift, yürürken bile birbirlerinin ellerini bırakmıyor. Allah ayırmasın. Umarım, Güreli çifti yuva kurmayı 'evcilik oyunu' sanıp, en küçük sorunda boşanmak isteyen gençlere örnek olur.



HASTANELİK OLDU

28 yıllık eşi Kemal Gülman'a 'zina' nedeniyle açtığı boşanma davası geçen ay sonuçlanan ve 60 milyon lira tazminat alan Feryal Gülman'ın hastanelik olduğunu duydum. "Geçmiş olsun" demek için aradığım Feryal Hanım, 5 gün hastanede kaldığını ve önceki gün taburcu olduğunu söyledi.







Hastaneye yatma sebebi, ilk akla gelen ve şu sıralar artış gösteren koronavirüs illeti değilmiş. Feryal Hanım'ı, 'divertikülit' adlı bir sindirim sistemi rahatsızlığı hastanelik etmiş. Hastalığı çok ağır geçirdiğini söyleyen Feryal Hanım, bir süre daha evinde dinleneceğini söyledi. Umarım bir an önce eski sağlığına kavuşur.