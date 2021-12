2005 yılında Pera Palace'ta yaptıkları 'Moulin Rouge' konseptli parti ile varlığını öğrendiğimiz Young President's Organization'ın (YPO) Türk üyeleri, her yıl geleneksel yılbaşı partisi düzenliyor.







Partiye eşi Mehmet Ali Karamehmet ile katılan Sedef Hanım'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması, partidekiler kadar yakın çevresini de telaşa sokmuş.



Eğitim amaçlı bir dernek olmasına rağmen gizliliğin şart olduğu ve sırlarını sızdıranların dernekten atıldığı YPO'nun bu yılki partisine koronavirüs damgasını vurdu.



Dünyanın 142 ülkesinden 30 bin üyesi olan derneğin Türkiye ayağını oluşturan genç patronlar, bu yılki yılbaşı partisini cumartesi günü yaptı. Bu kez partinin konsepti Vahşi Batı'ydı! Kovboy kıyafetlerini giyen Türk iş dünyasından 400 genç patron, partide country müzikleriyle yeni yılın gelişini kutladı.







Partinin sorumlusu olan derneğin başkanı Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih, vaka sayısının artmaması için dua ediyormuş.



Ancak öğrendim ki, sonradan parti bir skandala dönüşmüş! Çünkü parti sonrası, 8 kişide Kovid-19 çıkmış. Telaşa kapılan dernek başkanı Niv Garih, hemen partiye katılan herkese durumu bildirmiş.







Çok eğlenceli geçen partiye katılan genç patronları şimdi bir telaş sarmış. Çünkü işin sonunda yılbaşını, karantinada geçirmek de var!



Derneğin en önemli ilkesi 'gizlilik' olmasına rağmen, Mustafa Özilhan, Hakan-Aylin Saruhan, Zafer-Esra Civelek ve Damla Şener'in partiye katıldığını ve hatta koronavirüse yakalanan 8 kişiden birinin Sedef Karamehmet olduğunu öğrendim. Umarım o 8 kişi, çok hızlı yayılan Omikron varyantına yakalanmamıştır!



'ACAYİP' OYUNCULAR!

İstanbul'un en popüler mekanlarının patronlarının 'artist' olduğunu öğrendim! Bir içecek şirketinin yapımcılığında 'Acayip' adlı bir film çekilmiş. Filmin başrollerinde ise ünlü mekanların patronları var.







Tolga Karaçelik'in yönetmenliğini yaptığı film, 21 Aralık'ta görkemli bir gala ile görücüye çıkacağı için filmin detayları sır gibi saklanıyor. Ancak ben Ulus'taki gözde mekanın sahibi Barış Tansever ile Ortaköy'deki ünlü bir mekanın sahibi Ali Ünal'ın oyuncular arasında olduğunu öğrendim. Bakalım, yeme-içme sektöründe çok başarılı olan patronlar, artistlik konusunda nasıllar? 21 Aralık'ta öğreneceğiz…



ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞMUŞ

Başarısı, fitliği ve yakışıklılığı ile her daim adından söz ettiren 66 yaşındaki Emir Yargıcı'ya, maalesef 2018 başında mesane kanseri teşhisi konmuştu.







Amerika'da iki kez operasyon geçiren Emir Bey'in kanserli hücrelerinin temizlendiğini duymuş ama bu süreçte kendisini hiç görmemiştim. Hafta sonu Eskişehir'deki Odun Pazarı Müzesi'nde, "Maziye Bakma Mevzu Derin" isimli serginin açılış daveti vardı. Eskişehir'e gidenler arasında Emir Yargıcı da vardı ve gayet iyi gözüküyordu. 6 ayda bir New York'a kontrole gittiğini öğrendiğim Emir Bey, umarım bir daha sağlık sorunu yaşamaz.