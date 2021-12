Flört etmeye başladıklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Nazlı-Murat Gezer çifti ile ilgili müjdeli bir haberim var! Sekiz aylık flörtün ardından 4 Haziran'da, Nazlı Hanım'ın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde gerçekleşen bir törenle evlenen çift, mutlu evliliklerini taçlandırmak için de aceleci davranmıştı. Nazlı Hanım, düğünlerinden yaklaşık üç ay sonra, yakınlarına bebek beklediği müjdesini vermişti.







Herkesin birbirine çok yakıştırdığı, mutluluklarını anlata anlata bitiremediği çiftin bebeklerinin cinsiyetini de ilk benden öğrenin… İlk bebeklerinin kız olması için dua ettiklerini duyduğum çiftin Allah gönüllerine göre vermiş.







Kız bebek müjdesi, her iki tarafın ailesinde de sevinçle karşılanmış. Umarım Nazlı Hanım da, kızı da sağlıkla kurtulur.



GİZEMLİ SEVGİLİ TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEN

Uzun süredir bekar gezdiğini düşündüğümüz Burcu Esmersoy'un tam yeni bir beyaz atlı prensinin olduğunu öğrendim ki; aynı gün sevgilisiyle kameralara yakalandı!







Mutluluğu her halinden belli olan güzel sunucu, ilişkisini kabul etmiş ama sevgilisinin adı konusunda gizemli davranmış! Herkesin merakını gidereyim: Esmersoy'un yeni beyaz atlı prensinin ismi Nazım Akmandil. Nazım Bey, Türkiye'de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı. Yaklaşık iki aydır flört ettikleri ve çok iyi anlaştıkları söylenen aşıkların bu saadeti umarım uzun soluklu olur.



SPOR AŞKI ZAMAN DİNLEMİYOR

23 yıllık eşi Rober Baler'den boşandıktan sonra hayatı tatil kıvamında yaşayan ve sürekli gezen Etel Baler, geçenlerde yurda ayak basmıştı. 1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş Yılmaztürk'ün acroyoga'daki partnerlerinden biri olan Etel Baler, önceki gece evinde saat 01.40'ta, yoga yapıyordu.







Hatta bu anlarını sosyal medyadan da paylaşan Etel Hanım'ın gecenin bir yarısında yoga yapmasına şaşırmadım desem yalan olur! Yoga aşkı böyle bir şey demek ki, ne mekan dinliyor, ne de zaman



KADINLARIN HAYATINA RENK KATACAKLAR

Girişimci iş kadınları Pelin Altuniş ile Funda Filibeli, tamamen kendi tasarımları olan ürünleriyle kısa sürede moda sektöründe yer edinmişlerdi. Ortaklar, yılbaşına özel hazırladıkları koleksiyonu, bir davetle tanıttı.







Özel üretim kumaşlarla her mevsimin renk ve havasını yansıtan markanın 40 parçalık koleksiyonu, davetliler tarafından çok beğenildi. "Hayatımızı daha da renklendirelim daha da parlatalım diye bu özel yılbaşı koleksiyonunu hazırladık" diyen Funda Filibeli, klasik koleksiyonlarına da devam ettiklerini söyledi.