Caroline Koç'un, merhum eşi Mustafa Koç'un adını ilelebet yaşatabilmek için hayata geçirdiği 'Mustafa V. Koç Spor Ödülü' beşinci kez sahibini buluyor. Koç Holding tarafından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle, "Olimpik Değerlere Katkı" temasıyla oluşturulan ve 2017 yılında ilk kez verilen ödülün töreni, Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl da Koç Holding YouTube kanalında çevrimiçi gerçekleşecek.







İş insanı kimliğinin yanı sıra spora da büyük katkılarda bulunan Mustafa V. Koç'un bu alandaki vizyonunu sürdürmeyi amaçlayan ödülün ilk sahipleri Taha Akgül (Güreş) ile Gizem Girişmen (Para okçuluk) olmuştu. 2018'de Yasemin Adar (Güreş), 2019'da İlke Özyüksel (Modern Pentatlon) ve 2020'de İbrahim Çolak (Jimnastik), bu ödüle layık görülmüştü. Bu akşam 20.30'da, Koç Holding YouTube kanalında açıklanacak olan 'Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü bakalım bu kez kim alacak?



SURVIVOR ADASINDA AYAĞINI KIRDI!

Sosyetenin tanınmış simalarından Serra Tokar, geçen hafta yakın dostlarıyla Dominik'e tatile gitmişti. Öğrendim ki Serra Hanım'ın güzel başlayan tatili maalesef çok tatsız bitmiş! Serra Hanım ve arkadaşları, Dominik'e gittikleri ikinci gün, Survivor yarışmasının çekildiği adaya gitmiş. Orada arkadaşları parkurları deneyimlerken Serra Hanım ise çekinmiş.







Ancak yürürken ayağı bir çukura girmiş ve kırılmış. Serra Hanım, kendini Türk hekimlere emanet etmek istemiş ve ilk uçağa atlayıp İstanbul'a gelmiş. İstanbul'daki bir hastanede operasyon geçiren Serra Hanım taburcu oldu.



SIRA KÜÇÜK OĞLUNDA

Merhum Üzeyir Garih'in torunu, Tal Garih'in de başı bağlandı! 34 yaşındaki Tal Bey, ünlü bir şirketin kurumsal ilişkiler direktörü olduğunu öğrendiğim Ceylan Hünal ile önceki akşam Galata'daki bir mekanda, minik bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.







2013'te Romina Hakko ile evlenen ve kendisine iki torun mutluluğu yaşatan büyük oğlu Niv Garih'in ardından küçük oğlunun da mürüvvetini göreceği için Daila Garih'in çok mutlu olduğunu öğrendim. Umarım mutlulukları daim olur.



ÇOCUKLAR İÇİN EN TATLI HEDİYE

Son zamanlarda çok 'hayırlı' bir trend söz konusu! Birçok ünlü, doğum gününde hediye yerine arkadaşlarını, vakıf ya da derneklere bağış yapmaya davet ediyor. Sosyal projelerde en ön saflarda yer alan Şah Yaycı'dan da farklı bir şey öğrendim. Yaycı, oğlu Alp'in doğum günü için Ağrı Doğubeyazıt köylerindeki çocuklara pasta ve çeşitli hediyeler yollamış.







'Pastamızı Çocuklar Üflesin' adıyla proje başlatılmış. Yardım melekleri, doğum günü pastanızı köyde hiç pasta yemeyen çocuklara ulaştırıyormuş. Siz de doğum günü pastanızı çocuklar üflesin isterseniz; aklınızda olsun.