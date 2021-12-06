Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil de saat tutkunu çıktı. Daha önce kolunda, 9 milyon liralık, çok sınırlı sayıda üretilen Richard Mille RM 6501 saatiyle arz-ı endam eyleyen Özil, kendisine yine çok özel bir saat almış. Mesut'un Instagram'da paylaştığı fotoğrafta kolundaki saati dikkatimi çekti. Gerçi çekmemesi mümkün değildi, adeta gözümüze sokuyordu!







Mesut'un yeni saati, dünyanın en prestijli saat markalarından Patek Philippe'nin Nautilus 5711 modeli. Marka, 10 yıla yaklaşan bekleme süresi olan modelin üretimini bu yılın başında durdurduğunu açıklayınca, mağazada 30 bin Euro'ya satılan saatin fiyatı gray market'te hemen 100 bin Euro'lara kadar çıkmıştı.







Mesut da bir servet ödeyip Patek Philippe Nautilus 5711'i koluna takmış. Peki kaç para ödemiş biliyor musunuz? Tam 400 bin dolar. Bugünkü kurla yaklaşık 5.5 milyon lira. Neyse ki, Richard Mille'sinden ucuzmuş!!!



İSTEDİKLERİ OLDU

Selma Çilek Çiftçi'nin hiç hesapta yokken ikinci bebeğine hamile kaldığını müjdelemiştim geçen ay. Bu sürprize önce şaşırsalar da, çok mutlu olan çiftin bebeklerinin cinsiyetini de benden öğrenin.







30 Ocak 2020'de oğlu Satvet'i dünyaya getiren Selma Hanım'ın bu kez gönlünden kız geçtiğini duyuyordum. Allah gönlüne göre vermiş; bu kez kız geliyor. Adını taşıdığı dedesi bir dönemin hızlı ralli pilotu, babası da halen yarışan bir rallici olduğundan, Satvet doğduğunda odası yarış pisti gibi süslenmişti. Kızlarının odasını da şimdiden tahmin edebiliyorum. Umarım Selma Hanım da, kızı da sağlıkla kurtulur.



YİNE OLMAMIŞ!

İstanbul'un elitlerinin favori buluşma adreslerinden biri olan Paper Moon, geçen hafta Alize Dinçkök'ün ev sahipliğindeki şık bir davetle 25. yaşını kutladı. Mekanın müdavimlerinin akın ettiği davette, Raif Dinçkök ile eşi Esra Dinçkök'ün bütün gece ayrı köşelerde takılması herkesin dikkatini çekmiş.







18 yıllık evliliklerinde ikinci kez kriz yaşayıp yaklaşık iki yıl önce evlerini ayıran ve boşanacakları kesin gözüyle bakılan çiftten Esra Hanım'ın yumuşadığı, tekrar denemeye karar verdikleri konuşulmuştu. Ancak bütün gece birbirlerine selam bile vermediklerine göre, barışma denemeleri başarısız olmuş.



NÜKHET DURU İLE KEYİFLİ BULUŞMA

Kelebek Mobilya, Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Nükhet Duru ile işbirliğini yenileyerek, yeni reklam filmine imza attı. Neşesi, genç ve zamansız kişiliği ile her zaman gündemdeki yerini koruyan Nükhet Duru ile yapılan bu işbirliği vesilesiyle, Şamdan Plus Dergisi'nin ev sahipliğinde Kelebek Mobilya'nın Marmara Forum'daki mağazasında bir davet düzenlendi.







Nükhet Duru'nun da katıldığı keyifli kahve buluşmasına, cemiyet hayatından da birçok ünlü isim katıldı. Ev dekorasyonunun incelikleri ve tasarımda yeni trendlerin konuşulduğu buluşmada, Nükhet Duru'lu yeni reklam filmi de ilk kez gösterildi.