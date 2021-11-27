Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla yalnızca Türkiye'de değil pek çok Orta Doğu ülkesinde de star olmayı başaran Tuba Büyüküstün de kazandığı parayı gayrimenkule yatıranlardan. Yurt içi ve yurt dışında gayrimenkul yatırımları olan, özellikle Anadolu yakasında birkaç dairesinin olduğunu bildiğim Büyüküstün'ün, tapularının arasına yeni birini daha ekleyeceğini öğrendim. Ünlü oyuncu, yine Anadolu yakasında bir daire almaya hazırlanıyor ancak bu kez yatırımlık değil, oturmak için…







EV SAHİBİNE TEKLİF SUNMUŞ

Çocukluğunun geçtiği, ailesinin halen yaşadığı Suadiye'de sahilde bir eve bakan ve çok beğenen Tuba Büyüküstün pazarlık aşamasındaymış. Ev sahibi, denize sıfır olan, 4.5+1 daireye 22 milyon lira istemiş. Güzel oyuncu, yaklaşık 50 yıllık bir binada bulunan daireyi çok beğenmiş. Hatta eski bina olması daha da hoşuna gitmiş. Kulağıma gelenlere göre Büyüküstün, ev sahibinden biraz indirim almış ancak yeterli gelmemiş. En son ev sahibine bir teklif sunmuş ve cevap bekliyormuş. Sanırım birkaç milyonluk bir indirim daha istemiş. Bakalım Büyüküstün ev sahibiyle el sıkışıp, yeni yuvasını kurabilecek mi?







'İKON'İK BULUŞMA

Gençlerin uğrak adresi olan Happy Moon's, 22 yılın ardından İkon markası ile tecrübesini taçlandırmıştı. Önce İstanbul Akmerkez'de, ardından Bodrum Yalıkavak'ta açılan Happy Moon's'un üst segmentteki markası İkon, üçüncü şubesini Galataport'ta açtı. Happy Moon's Grup, İkon Galataport'un açılışı için Şamdan Plus ile birlikte bir davet düzenledi. Davete, iş ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Davetliler, ünlü mimar Ali Türker'in tasarladığı İkon'a bayıldı. Mekanın lezzetlerini deneme fırsatı da bulan konuklar, muhteşem Boğaz manzarasında keyifli birkaç saat geçirdi.







ORGANİZASYON ANNEDEN

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenip Miami'ye yerleşen güzel oyuncu Ceyda Ateş, geçen yıl 24 Kasım'da anne olmuştu. Toplusoy çifti kızlarına, şans ve bereket veren, hayvanlar aleminin kraliçesi anlamına gelen Talia adını vermişti. Toplusoy çifti, Talia'nın birinci yaşını Miami'deki evlerinin bahçesinde kutladı. "Kendi ellerimle küçük bir organizasyon düzenledim. Pastayı bile ben yaptım" diyen Ceyda Ateş, partiyi organize ederken çizgi film karakterleri Edi ile Büdü'den ilham almış. Amerikalıların tabiriyle tam hand made (el yapımı) bir parti olmuş…







BU İŞİ İYİ BİLİYOR

Hafta içi Loft Art'taki 'Humano' sergisinin açılış davetine katılan ünlü takı markası Mer's'in ortağı Aylin Tahincioğlu, zor bir renk kombinini harika bir şekilde bir araya getirmiş. Gri ve kahve tonlarını buluşturmak kolay iş değildir. Ayrıca bunu sezonun trendlerine uygun bir şekilde yapmak da profesyonellik ister. Giyinme işini işi bilenlerden olan Ay- lin Hanım, yine bunu başarmış. Krem rengi Bottega Veneta çantası da stiline aydınlık bir hava katmış. Şıklığı ile her zaman taktir toplayan Aylin Hanım, yine farkını ortaya koymuştu.







SOSYETE GİTMEZ OLDU!

Akmerkez, fiyat politikasından dolayı güzel markaları kaçırdığı için; Etiler, Bebek gibi yerlerde oturan sosyetik isimler rotayı, daha fazla markanın yer aldığı Zorlu'ya çevirdi. Son zamanlarda Akmerkez'de ünlü bir isme rastlanmazken Zorlu'da ise elini sallasan sosyetik isimlere çarpıyor.







BİR BU KALMIŞTI!

Yabancıların adetlerini taklit etmeye bayılan bizim sosyete, Baby Shower, Gender Party (Cinsiyet Partisi), Cadılar Bayramı derken en sonunda Şükran Günü'ne de el attı! ABD ve Kanada'da geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için kutlanan ulusal bir bayram olan Şükran Günü'nü, sosyete de kutlamaya başlamış! Hatta onlar yüzünden ülkemizde yaşayan ABD'liler zor durumda kalmış! ABD'liler bu yıl, Şükran Günü'nün olmazsa olmazı hindiyi bulmakta zorlanmış. Çünkü hindileri bizim sosyete kapışmış. Adana'da, askeri üstteki ABD'liler için Şükran Günü'ne özel hindi yetiştiren çiftliğin sahibi, bakmış devamlı müşterisi olan Amerikalılar Şükran Günü'nü hindisiz geçirecek, ABD'den hindi ithal etmek zorunda kalmış. Pes doğrusu!!!



