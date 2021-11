Sosyetenin 'yaşsız' kadınlarından Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Ekşioğlu ile eşi Can Ekşioğlu, 2017'de oğulları Mehmet ve Sinan'ın eğitimi için New York'a yerleşmişti. 2003'te Olivier Reza ile evlenip New York'a gelin giden Tansa Hanım'ın kız kardeşi Yosun Reza'nın oturduğu apartmanda daire satın alan Ekşioğlu çifti, Kovid-19 salgınında sınıfta kalan Amerikan sağlık sistemine güvenmeyip, oğullarını da alıp yurda dönmüştü.







Nisan 2020'de İstanbul'a dönen Ekşioğlu çiftinin, New York defterini tamamen kapattığını öğrendim. İstanbul'da yaşama kararı alan çiftin çocukları, New York'taki okulları online eğitim verdiği için dersleri buradan takip ediyormuş. Ekşioğlu çifti, önümüzdeki dönemde çocuklarını İstanbul'da bir okula kaydettirecekmiş. İstanbul'da daha güvende ve mutlu yaşayacaklarını anlayıp, New York defterini kapatan çiftin bu kararı en çok Ender Mermerci'yi mutlu etmiş. E tabii kızı ve torunları artık dizinin dibinde olacak.



BAYRAĞI KIZI DEVRALDI

Her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışan Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nda (AÇEV) bayrak değişimi yaşandı. Vakfın kurucu başkanı Ayşen Özyeğin, 28 yıldır canla başla yürüttüğü görevini kızı Ayşecan Özyeğin Oktay'a devretti. Kurulduğunda 12 yaşında olan ve ilk gününden itibaren AÇEV'in çalışmalarına şahitlik eden Ayşecan Özyeğin Oktay, 4 yıl önce vakfın yönetim kuruluna girmişti.







AÇEV Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Fiba Grubu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevini de yürüten Ayşecan Özyeğin Oktay'a yeni görevinde başarılar dilerim.



AİLE SAADETİNE İSTANBUL'DA DEVAM

İş insanı İzzet Antebi, geçen ay boşandığı eşi Didem Sarı ile birlikte okulları ara tatile giren çocukları Mila ve Moris Mert'i Antalya'ya tatile götürmüştü. İzzet Bey'in, ex eşi ve çocuklarıyla geçirdiği bir haftalık aile saadeti pazar günü sona erdi ama İstanbul'da aile saadeti sürüyor. İzzet Bey bu kez kendi anne ve babasıyla aile saadeti yaşadı.







Annesi Nükhet Hanım ve babası Moris Bey'i Bebek Otel'e kahvaltıya götüren İzzet Bey, kahvaltı sonrası onları bırakmadı. Bebek Otel'den Lucca'ya geçen Antebiler, sohbet ve muhabbetle akşamı ettiler. İzzet Antebi, ailesini ihmal edenlere iyi bir örnek olur inşallah.



YENİ TASARIMLARINI TUTKUNLARINA TANITTI

Dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği çanta markası 'Misela'nın yaratıcısı Serra Türker, yeni sezon ürünlerini bir davetle tanıttı. 2008'de New York'ta kurduğu markasını 2012'de İstanbul'a da taşıyan Türker, Türk sosyetesini de çantalarının tutkunu yapmıştı.







Çanta koleksiyonuna ek olarak, birkaç yıl önce 'Misela Living' adıyla ev aksesuarları da tasarlamaya başlayan Türker'in Pera'daki mağazasında verdiği davete, markanın tutkunu olan birçok ünlü isim katıldı. Annesi Dilek Türker ve markasının ismini oluşturan kardeşleri Mina ve Lara da Serra Hanım'ı yalnız bırakmadı.