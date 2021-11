Önceki gün otomobillere meraklı iş insanı bir arkadaşımla sohbet ederken öyle bir şey öğrendim ki, resmen ağzım bir karış açık kaldı! Bizim sosyete bugünlerde, yeni çıkan ve fiyatı 8 milyon lira olan bir araç için adeta birbirini yiyormuş! Bu 8 milyonluk araç için tam 85 kişi sıraya girmiş. Bu kadarla kalsa iyi... Artık marka sipariş almayı durdurmuş ama bizimkiler durmamış. Sıraya girebilmek için araya adam sokmaya çalışıyorlarmış. O kadar ki, bir iş insanı, markaya yakın bir arkadaşından aracı olmasını istemiş, arkadaşı ne dese beğenirsiniz? "Ben sıraya zor girdim, seni listeye ekletmem mümkün değil."







SOSYETEYE ÖZEL TANITIM

Bizim sosyetiklerin almak için çok uğraştığı araç, Land Rover'ın SUV sınıfındaki en lüks modeli olan Range Rover. 26 Ekim'de Londra'da tanıtımı yapılan Range Rover'ın beşinci nesli araç, önceki hafta kapalı devre bir organizasyonla bizim sosyetik isimlere de tanıtılmış. Mandarin Oriental Bosphorus'ta üç gün süren özel tanıtıma, markanın müdavimi olan iş ve cemiyet hayatından isimler davet edilmiş. Üç güne yayılmasına rağmen, çoğu daha ilk gün koştura koştura gitmiş. Yoğunluktan koca koca iş insanları lobby'de kuyrukta beklemek zorunda kalmış. İlk iki günde tam 85 kişilik sipariş listesi dolmuş. Üçüncü gün gidenler ortada kalmış. Bizim bu sosyeteye akıl sır ermiyor, sanırsın aracı 8 milyona satmıyorlar da bedava dağıtıyorlar!!!







SOSYETEYE GÖRE SEBEP ALDATMA!

2021 yılı Cem Boyner'in Bilgün Sazak ile evliliğinden olan kızlarına hiç yaramadı! İlk tatsız haber; 2012'de, 23 yaşındayken Ali Kürşat ile evlenip Ayvalık'a gelin giden küçük kızları Emine Boyner'den gelmişti. Emine Hanım'ın 9 yıllık evliliği haziranda bitmişti. Şimdi de, Ekim 2020'de Cem Telvi ile evlenen Ayşe Boyner boşanıyor. Üç yıl flört edip geçen yıl da evlenen çiftin bir yılda boşanmak için mahkemeye başvurması, dedikodu kazanlarını kaynattı tabii. Sosyetede konuşulanlara göre evliliği, aldatma bitirdi. Dedikodular doğru mu, kim kimi aldattı bilmiyorum ama her ikisi için de hayırlısı olur inşallah.







MALDİVLER'DE RÖTARLI BALAYI

Şubatta sözlenen, haziranda nişanlanan Pırıl Çetindoğan ile Gökhan Kokuludağ, Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan çiftinin Beykoz'daki yalısında gerçekleşen çifte düğünle evlenmişti. 16 Eylül'de aile büyüklerinin, 18 Eylül'de de gençlerin katıldığı iki farklı düğün yapan çift, işleri nedeniyle balayına gidememişti. Rötarlı balayıları dört gün önce başladı. Çiftin tercihi, dünyaca ünlü balayı adası Maldivler oldu. Maldivler'in turkuaz renkteki muhteşem denizinin tadını çıkaran çift, çeşitli aktivitelerle de tatillerini renklendiriyor.







YENİ İTALYAN YENİ TREND

1842'de bir Fransız ilkokulu olarak inşa edilen Ecole St. Peirre yakın zamanda renöve edilerek aynı isimle butik bir otele çevrildi. Otelin avlusunda yer alan İtalyan restoranı İl Cortile, kısa sürede şehrin yeni buluşma mekanı oldu. Rezervasyon için yaklaşık iki aylık bekleme süresi var, bilginize…







İçinde nefes almanın bile zor olduğu o dapdaracık kıyafetler OUT, özgürlüğünüzü ilan edebileceğiniz bol kıyafetler IN…







Galataport şu sıralar şehirde en çok merak edilen yerlerin başında. İçindeki mağazalar ve yeme içme mekanları henüz tam açılmamış olsa da var olanlar bile Galataport'u şehrin yeni gözdesi yapmaya yetti.







ÜSTTEKİ SADELİK ALTTA BOZULMUŞ!

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi, her zaman farklı ve eğlenceli stil seçimleriyle öne çıkan bir isim. Hafta içinde Venedik Sarayı'nda yapılan bir davete katılan Kiresepi, bu kez daha sade bir görünüm tercih etmiş. Ancak üst taraftaki sadelik, alt tarafta bozulmuş! Beyaz boğazlı trikosu ve blazer'ı harika görünüyor ama keşke altına dar boru paça bir pantolon giyseydi. Deri pantolonunun bolluğu ve fermuar detayı, sade görünümüne uymamış. Platformlu ayakkabıları ise bol pantolonuyla birleşince bacak boyunu kısa göstermiş.







1.5 SAAT BEKLEDİLER SERGİYİ GÖREMEDİLER!

Monet, Pissarro, Renoir gibi ünlü ressamların gözünden 19'uncu yüzyıl Paris'ini, Debussy, Tchaikovsky, Ravel gibi bestecilerin eserleriyle gezme imkanı sunan Galaport'taki Monet&Friends adlı dijital sergi muhteşemdi. Ancak 14 Kasım'da sona eren serginin son iki gününde yaşananlar hiç hoş olmadı. Son iki güne online bilet alanların birçoğu 1.5 saat kuyrukta beklemelerine rağmen sergiyi göremeden geri döndü. Oysa Londra'daki Tate Müze'nin yaptığı gibi saatli bilet satsalardı; hem uzun kuyruklar olmaz, hem de bu pandemi döneminde sosyal mesafe korunmuş olurdu.