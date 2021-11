Geçen ay 12 yıllık evliliklerini tek celsede bitirerek herkesi şoke eden Didem Sarı ile İzzet Antebi, şaşırtmaya devam ediyor! Çoğu boşanan çiftin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı günümüzde, onlar okulları ara tatile giren çocukları Mila ve Moris Mert ile birlikte Antalya'da tatil yapıyor! Evet, yanlış okumadınız…



Velayetleri ikisinin üzerinde olan çocuklarını mutlu etmek için, önceki gün maaile uçağa atlayıp Antalya'daki The Land Of Legends Kingdom Hotel'e tatile gittiler. Gerçekten tam bir medeniyet örneği; ikisine de helal olsun. Bu arada boşanmak için geldikleri Beykoz Adliyesi'nden kol kola çıkan çiftin boşanma protokolünde;



Didem Hanım'a 60 bin, çocuklarına da 5'er bin lira aylık nafaka ödeyecek olan İzzet Bey, çocukları ile tatil yapsın diye Didem Hanım'a her yıl 30 bin dolar tatil parası vermeyi de taahhüt etmişti. Acaba bu tatili 30 bin dolardan düşecekler mi, yoksa beraber gittikleri için İzzet Bey'in bir jesti mi olacak!!!



JAPONYA'DAN DEVLET NİŞANI ALDI

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından 'Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı Yüce Kordonu' ile taltif edildi. Nişan, Çırağan Sarayı'ndaki törenle, Japonya Başbakanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Suzuki Kazuhiro tarafından takdim edildi.



Aycı, Japonya imparatoru adına verilen bu devlet nişanını alan en genç isim olarak da tarihe geçti.Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarından dolayı nişana layık görülen Aycı'yı tebrik ediyorum.



ŞEHRİN KALBİNDE OFFROAD HEYECANI

Önceki gün Maslak'taki Turkcell Platinum Park'ta offroad heyecanı vardı. Bu yıl ikincisi düzenlenen, 14 takımın zorlu parkurlarda kıyasıya yarıştığı Turkcell Platinum Offroad Challenge heyecanına ünlü isimler de ortak oldu.



Turnuvanın sonunda bir konuşma yapan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon "Dünyada böyle şehrin kalbinde yapılan bir offroad yarışı yok" derken parkın İstanbullular için tam bir çekim merkezi olduğunu sözlerine ekledi. Siz de offroad heyecanı yaşamak isterseniz, Turkcell Platinum Park herkese açık, aklınızda olsun.



'DOSTLUK KAZANSIN' DİYE YARIŞTILAR

Dünyaca ünlü Göcek koylarında düzenlenen ve Rixos Premium Göcek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Rixos Sailing Cup, yine yelkencilerin heyecan dolu mücadelesine sahne oldu. Bu yıl da 'Dostluk kazansın' sloganı ile düzenlenen 6. Rixos Sailing Cup'a, 8 ülkeden 65 tekne ve 472 sporcu katıldı. 195 kadın yelkencinin katıldığı yarışlara, ünlü isimler de şahitlik etti.



Bu arada ödül töreninde bir konuşma yapan Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Semih Elbaba, 2022 yılının ilk Rixos Sailing Cup yarışlarının Tersane İstanbul'da olacağının müjdesini verdi.