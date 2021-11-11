İş insanı Taha Tatlıcı, önceki gün Ortaköy'deki Feriye'de, yaklaşık 120 yakın dostu ile birlikte yeni yaşını kutladı. Doğum gününün sürprizi ise, Taha Bey'in davetlilerini, yeni sevgilisi ile karşılaması oldu! Evet, yanlış okumadınız… Daha geçen ay, Temmuz 2020'den bu yana flört ettiği, dostlukları yıllara dayanan Rezzan Benardete'den ayrılan Taha Tatlıcı, yeni bir aşka yelken açmış!



Taha Bey'in gönlünün yeni sultanı, ünlü sunucu Saba Tümer'in modacı kardeşi Eda Tümer. Taha Bey, bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına yeni sevgilisi Eda Tümer'i tanıştırmış. Küçük çaplı bir şaşkınlık geçiren davetliler, kısa sürede Eda Hanım ile kaynaşmış ve onu çok sevmişler. Bu arada Taha Tatlıcı ile Rezzan Benardete'nin dostça ayrıldığı konuşulmuştu. Taha Bey, bu kadar kısa sürede yeni bir aşka yelken açtığına göre ayrılıkları pek dostça olmamış sanki!!!



BEBEK'TE NEŞELİ SERGİ!

İstanbul'da sanat, şehrin her yanını sarmış durumda. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali devam ederken, şehrin farklı yerlerinde de birçok sanat etkinliği gerçekleşiyor. Önceki gün Bebek'te de bir sergi açıldı.



Bebek'teki M Art Gallery, 'Joy' (Neşe) adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Deniz Açıkalın'ın küratörlüğünü ve Işıl Oturuşoğlu'nun ev sahipliğini yaptığı sergide, Londra ve İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Seçil Erel ile uluslararası üne sahip ressam Yiğit Yazıcı'nın yapıtları sergileniyor. Sergi 12 Aralık'a kadar açık, bilginize…



ANKARA'DAN ÇOK MEMNUN

Dünya starlarının da taktığı Türk mücevher markası Kısmet By Milka, geçen ay Ankara'da ilk mağazasını açmıştı. Markanın ilk kez Paris Fashion Week kapsamında sergilediği, Monsters koleksiyonuyla kapılarını açan mağaza, Ankaralı moda tutkunlarında heyecan yaratmıştı. Önceki gün markanın yaratıcısı Milka Karaağaçlı İnce ile karşılaştım ve Ankara mağazasını sordum.



Ankaralıların markasına büyük ilgi gösterdiğini belirten Milka Hanım, "Keşke daha önce açsaydım" dedi. Ankara'da şube açmaya çekinen mücevher markası varsa, Milka Hanım'ın söylediği kulağınıza küpe olsun…



BİTECEĞİ BELLİYDİ!

Bir dönemin hızlısı Moris Kohen, Merve Kotil'den boşandıktan sonra o eski hızlı günlerine geri dönmüştü! Daldan dala konan Kohen, mayısta da İçim Gömüç ile flört etmeye başlamıştı. Duydum ki, bu ilişki de bitmiş.



Doğrusu flört etmeye başladıklarında çok şaşırmıştım ama ayrılıklarına hiç şaşırmadım! Daha önce başından iki evlilik geçen, Caroline Koç'un kardeşi Frederic Giraud ile evliliğin eşiğinden dönen, Serdar Angın ile yaklaşık 5 yıl flört eden İçim Gömüç, uzun ilişkilerin kadını olarak bilinir. O yüzden, çapkınlığa geri dönen Moris Kohen ile bu aşk yürümez diye düşünmüştüm, yanılmamışım…