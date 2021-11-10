Son günlerde sosyete kulislerinde, eskinin Türkiye güzeli, şimdinin popüler şarkıcısı Defne Samyeli'nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Biraz araştırınca, Samyeli'nin yaşadığı aşk ve sevgilisiyle ilgili ilginç detaylara ulaştım. Öncelikle şunu söyleyelim, Samyeli'nin aşkı yeni değil. Yaz aşkı olarak başlamış ve üç ayı aşkın süredir devam ediyormuş. Gelelim, Samyeli'nin yeni beyaz atlı prensine… Cem Yılmaz ve Serdar Bilgili'den sonra Defne Samyeli'nin kalbine girmeyi başaran Onur Arıkan, iş insanıymış.



Kumaş üretimi yapan köklü bir aile şirketinin yöneticilerindenmiş. Asıl bomba ise, Onur Arıkan'ın 40 yaşında olması. Yani Defne Samyeli de 'çıtır sevgili' modasına uymuş ve kendinden tam 9 yaş küçük biriyle aşk yaşamaya başlamış. Aralarındaki yaş farkı, ileride sorun çıkarır mı bilmiyorum ama Onur Arıkan'ın, Defne Samyeli'ye sırılsıklam aşık olduğu konuşuluyor.



KİTABINI TANITTI

1959'da 22 yaşındayken Galler'den ülkemize gelin gelen Rana Erkan Tabanca'nın annesi Joan Kim Erkan'ın yazarlığa soyunduğunu yazmıştım. Erkan'ın Türkiye'deki hayatını, sevinçlerini ve hayal kırıklıklarını anlattığı Kim Bu/ Lady Who adlı kitabının lansmanı önceki gün Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki The Seed'de gerçekleştirildi.



Joan Kim Erkan'ın kızı Rana Erkan Tabanca ve damadı Erol Tabanca'nın ev sahipliğindeki davete ünlü isimler katıldı. Lansmanda kitaplarını imzalayan Joan Kim Erkan'ın mutluluğu görülmeye değerdi doğrusu.



ASKER ANNESİ OLDU

90'lı yılların ünlü mankeni Melis Murathanoğlu'nun asker yolu gözlediğini öğrendim. 8 yıl evli kaldığı ve 2006'da boşandığı İskenderunlu iş insanı Mehmet Ali Ersoy'dan olan 25 yaşındaki oğlu Neşet asker olmuş.



Oğlunun ilk kez büyüdüğünü hissettiğini söyleyen Melis Murathanoğlu, geçen hafta oğlunu Ankara'daki birliğine teslim etmiş.



"Kısa dönem de olsa sonuçta asker ocağı" diyen Melis Hanım, hem gururu hem de hüznü bir arada yaşıyormuş. 15 gün sonra oğluna kavuşacağı günü de iple çekiyormuş.



GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

2000 yılında Elif Tapan'ın catering şirketi Crema'nın isim hakkı ve tariflerini satın alan Nalan Aksoy, o tarihten sonra davetlerin vazgeçilmez ismi olmuştu. Yemek programlarında jüri üyeliği yapmaya başlayınca catering işine ara veren Nalan Hanım, sahalara geri döndü. Nalan Aksoy, bu kez kişiye özel çikolatalar üreten ChocChic markasının sahibi Şule Lermi Yıldırım ile ortak olup güç birliği yaptı.



Ortaklar, yakın dostlarına verdikleri bir davetle hem ortaklıklarını duyurdular hem de yeni tatlarını tanıttılar. Çok özel davetlerde artık Aksoy ve Yıldırım'ın imzasını göreceğiz gibi gözüküyor.