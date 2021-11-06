Oyuncu Demet Akbağ ile Sarsılmaz Silah Sanayi'nin sahibi Ala Sarsılmaz Elmioğlu'nun mahkemelik olduğunu öğrendim. İşin garibi, 9 yıl önce de adliye koridorlarını aşındırmışlardı ve üstelik aynı nedenden dolayı! Belki hatırlarsınız; Ala Hanım, Bebek'teki Ayşe Sultan Korusu'nda bulunan Dere Apartmanı'ndan komşusu Demet Akbağ'a, 2006 yılında dairesinden ortak bahçeye kapı açtırarak, kendine bir 'saklı bahçe' yarattığı gerekçesiyle dava açmıştı. İki komşu, daha sonra dairelerini kiraya verip başka evlere taşınsa da mahkeme devam etmiş, 2012 yılında da dava Akbağ'ın aleyhine sonuçlanmıştı. Hakim, Akbağ'ın bahçeyi ve binayı eski haline getirmesine ve tüm masrafları karşılamasına hükmetmişti.







Demet Akbağ, bir dönem Kıvanç Tatlıtuğa'a da kiraya verdiği Ayşe Sultan Korusu'ndaki evine geri dönmüş. Taşınır taşınmaz da, 9 yıl önceki gibi yine duvarları kırdırıp kendine özel bir bahçe yaptırmış.







KEYFİ KISA SÜRDÜ!

Akbağ, Ala Sarsılmaz Elmioğlu'nun artık dairesinde oturmadığı için rahatmış, bahçesinde keyif çatıyormuş. Ama Ala Hanım, kiracısını ziyarete gelince keyfi kaçmış. Ala Hanım, Akbağ'ın, 9 yıl önceki gibi kendine özel bahçe yaptırdığını görünce yine soluğu mahkemede almış. Akbağ, hemen geri adım atıp yıktırdığı duvarı ördürmüş ve Ala Hanım'dan davasını geri çekmesini istemiş.







Ancak Ala Hanım, kesilen ağaçların yenilerini dikmeden, taş döşediği çim alanı eski haline döndürmeden davadan vazgeçmeyeceğini söylemiş. Akbağ'ın, daha önce davayı kaybettiği için bahçeyi eski haline getireceğini düşünüyorum ama komşusunun hakkına tecavüz etmesine ve üstelik bunu, 9 yıl sonra tekrar yapmasına şaştım kaldım doğrusu!







GİZLİ KUTLAMANIN ADRESİ LOS ANGELES

Beşiktaş Kulübü'nün 33'üncü başkanı Fikret Orman, önceki gün 54 yaşına girdi. "Yorulmadım ama çok kırıldım" diyerek 2 yıl önce başkanlığı bırakan ve sevgilisi Tuğba Coşkun ile bol bol seyahat eden Orman, yeni yaşını da seyahatte kutladı. Kutlama fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Tuğba Coşkun, sanırım nerede oldukları bilinmesin diye, konum paylaşmamış! Ancak fotoğrafa bakınca hemen anladım; kutlamanın adresi, İstanbul'un elitlerinin de Los Angeles'taki bir numaralı adreslerinden olan, Beverly Hills'teki meşhur The Ivy Restaurant. Ünlü çiftin konumunu ifşa etmiş oldum ama artık kusura bakmasınlar!







HAYALİNİ SEVGİLİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Cenk Küpeli'den boşandıktan 7 ay sonra Tolga Arman ile flört etmeye başladığını bu köşeden öğrendiğiniz Demet Şener, sevgilisi ile Kapadokya'da tatilde. Tolga Arman, dün yaptığı jestle Demet Şener'in ayaklarını yerden kesti! Meğer Demet Şener, yıllardır Kapadokya'da balon turu yapmayı hayal edermiş! Ne 11 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay, ne de 19 aylık eşi Cenk Küpeli, Demet Hanım'ın bu hayalini gerçekleştirmemiş! Nasip Tolga Arman'aymış! Balondan fotoğraf paylaşan Demet Şener, "Bir hayalin gerçekleşmesi. Yaşadığım en güzel deneyimlerden biriydi" diyerek mutluluğunu dile getirdi.







CESUR BİR SEÇİM

Modanın içinde büyüyen, Dilasima Grubu'nun veliahdı Dila Tarkan, kesinlikle stil seçimlerinde çok cesur. Normalde bu kombin kolay kolay herkesin taşıyabileceği bir görünüm değil ancak Dila Tarkan harika taşımış. Logolu pantolonu, sarı peluş montu ve yine aynı renkteki Fendi marka çantası ile hem enerjisi yüksek hem de sıkıcılıktan uzak bir görünüm yaratmış. Gözümü rahatsız eden tek detay ise spor ayakkabıları… Yanlış seçim diyemem ama farklı bir model ve renk tercih edebilirdi.







YENİ ÜNİFORMAMIZ EŞOFMAN!

Günlük hayatta yalnızca sporda ya da hafta sonları rahat zamanlarda giydiğimiz eşofmanlar, artık günlük şıklığın da en kilit parçası haline geldi. Bu trendi, Jennifer Lopez'den Dua Lipa'ya kadar dünyaca ünlü pek çok yıldız da takip ediyor. Bizde de Dila Tarkan ve Rachel Araz, sıkı takipçilerden.







ARACIYLA GİDEN BİN PİŞMAN!

Yeni açıldığı için çok popüler olan Mandarin Oriental Bosphorus'a aracıyla gidenler bin pişman! Geçenlerde bir arkadaşım, bir saat kaldığı otelde, 95 lira otopark ücreti ödemişti. Önceki gün de başka bir arkadaşım, otelin otopark mağduru olmuş! Üç arkadaş otele gidip araçlarını valeye vermiş. 2 saati biraz geçtikten sonra araçlarını istemişler. Arkadaşım hepsinin ücretini ödemek istemiş ve vale kaç para istemiş tahmin edin! 450 lira! Araç başına 150 lira almışlar. Otele gelenler yeterince para harcıyor, bir de fahiş otopark ve vale ücreti almak ne oluyor! El insaf!